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Нашествие саранчи в Украине: эксперты рассказали, как остановить распространение вредителей
По информации Госпродпотребслужбы, активные очаги саранчи уже обнаружены в Херсонской, Одесской, Запорожской областях, а также начали поступать первые сообщения из Днепропетровщины.
Саранча быстро охватывает новые украинские регионы. Жара и длительное отсутствие осадков создают идеальные условия для массового размножения и миграции. Насекомые способны преодолевать большие расстояния, за сутки саранча может пролететь до 100 километров. В отдельных случаях перемещение вредителя происходит даже между странами за несколько дней. Ресурс кurkul.com рассказал о самых эффективных международных методах борьбы с саранчой.
Как бороться с нашествием саранчи: самые эффективные и безопасные методы
Профилактика Самое главное — выявить вредителей на ранних этапах. Для этого необходимо регулярно обследовать территории, где возможно размножение саранчи, а также следить за погодными условиями и общим состоянием экосистем. Самое эффективное время для мониторинга — с 6:00 до 9:00 утра или после 18:00, когда саранча малоподвижна и садится на верхушки растений. Пороговые показатели заражения: личинки нестадных кобылок — 5-10 экземпляров/м²; итальянский прус — 2-5 экземпляров/м²
Химическая защита. Этот метод остается основным для борьбы с массовыми роями саранчи. Используют преимущественно органофосфатные препараты в малых, но концентрированных дозировках. Химическая обработка дает высокую эффективность при минимальном влиянии на окружающую среду. Важно следовать инструкциям по дозировке и времени внесения препаратов. Подробнее о разрешенных химикатах можно узнать на аграрных сайтах.
Биологические способы. Этот подход заключается в использовании естественных врагов саранчи, что помогает контролировать популяцию без ущерба для экосистемы. Птицы — аисты, грачи, скворцы, утки, чайки, активно уничтожающие взрослых особей. Насекомые: яйца саранчи поедают личинки жужелиц, личинки мух-бренивок (семья Bombyliidae) также уничтожают яйца разных видов саранчи.
Какой международный подход к борьбе с нашествием саранчи
Успешная борьба с саранчой требует сочетания нескольких стратегий:
раннее обнаружение;
оперативное реагирование;
международная координация усилий;
внедрение современных технологий;
соблюдение природоохранных норм.
Такие комплексные действия позволяют минимизировать ущерб сельскому хозяйству и сохранить экологический баланс.