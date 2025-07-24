Нашествие саранчи в Украине: эксперты рассказали, как остановить распространение вредителей

Саранча быстро охватывает новые украинские регионы. Жара и длительное отсутствие осадков создают идеальные условия для массового размножения и миграции. Насекомые способны преодолевать большие расстояния, за сутки саранча может пролететь до 100 километров. В отдельных случаях перемещение вредителя происходит даже между странами за несколько дней. Ресурс кurkul.com рассказал о самых эффективных международных методах борьбы с саранчой.

Профилактика Самое главное — выявить вредителей на ранних этапах. Для этого необходимо регулярно обследовать территории, где возможно размножение саранчи, а также следить за погодными условиями и общим состоянием экосистем. Самое эффективное время для мониторинга — с 6:00 до 9:00 утра или после 18:00, когда саранча малоподвижна и садится на верхушки растений. Пороговые показатели заражения: личинки нестадных кобылок — 5-10 экземпляров/м²; итальянский прус — 2-5 экземпляров/м²

Химическая защита. Этот метод остается основным для борьбы с массовыми роями саранчи. Используют преимущественно органофосфатные препараты в малых, но концентрированных дозировках. Химическая обработка дает высокую эффективность при минимальном влиянии на окружающую среду. Важно следовать инструкциям по дозировке и времени внесения препаратов. Подробнее о разрешенных химикатах можно узнать на аграрных сайтах.