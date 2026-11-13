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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Наши бабушки клали гвоздику в ящик не просто так: что известно об этом давнем трюке

В прошлом хозяйки хорошо знали немало простых бытовых уловок, которые помогали поддерживать порядок в доме и беречь вещи.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Гвоздика.

Гвоздика. / © www.freepik.com/free-photo

Издавна хозяйки хорошо знали немало простых бытовых уловок, которые помогали поддерживать порядок в доме и беречь вещи. Некоторые из этих привычек передавались из поколения в поколение, но со временем о них стали забывать. Когда-то у наших бабушек был простой, но действенный способ защитить одежду от моли — клали в ящики гвоздику.

Резкий и пряный аромат специи отпугивал вредителя и помогал уберечь любимые вещи от личинок, пишет издание Interia Kobieta.

Моль способна незаметно испортить любимые вещи: ее личинки питаются кератином, содержащимся в шерсти, шерсти и перьях. Вредитель часто повреждает зимнюю одежду, шерстяные шарфы, носки, шубы и другие вещи из натуральных материалов.

Научная основа

Однако наши бабушки знали простой способ оградить гардероб от незваных гостей. Они клали сушеную гвоздику в ящики и шкафы, ведь ее резкий пряный аромат отпугивает моль. Этот старый домашний метод имеет и научное объяснение.

Исследование, проведенное немецким ученым-энтомологом Рюдигером Пларре в 1997-м, было посвящено свойствам гвоздики в борьбе с платяной молью. Ученые установили, что эта специя содержит эвгенол — соединение, которое придает ему характерный интенсивный запах. Именно аромат эвгенола отпугивает насекомых и может препятствовать отложению яиц.

В эксперименте исследователи использовали масло гвоздики вместе с цитралем. Такая смесь помогала защищать одежду от моли в течение четырех недель.

Гвоздика для защиты одежды

Сушеная гвоздика также содержит эвгенол, хотя аромат не такой концентрированный, как в эфирном масле. Чтобы усилить запах специи, перед использованием ее можно слегка размять – так она будет лучше отдавать эфирные масла.

Несколько горстей гвоздики можно разложить в шкафу или ящиках. Чтобы специи не рассыпались и не попадали на одежду, лучше насыпать ее в небольшие льняные мешочки. Ткань будет хорошо пропускать аромат, в то же время содержимое будет оставаться внутри.

Есть еще один способ усилить запах – вставить бутоны гвоздики в апельсин. Такое ароматное средство можно поставить в шкафу. Однако фрукт нужно периодически заменять, как только он начнет увядать и терять запах.

Также можно воспользоваться эфирным маслом гвоздики: несколько капель нанести на кусочек хлопчатобумажной ткани и положить в ящик или подвесить в шкафу. Важно не наносить масло непосредственно на одежду, чтобы не оставить пятен.

Помогает ли гвоздика от пищевой моли

Гвоздику иногда используют и для отпугивания пищевой моли. Хотя этот вредитель относится к другим видам насекомых, резкий аромат специи может отпугивать взрослых бабочек и уменьшать вероятность откладывания яиц в кухонных шкафчиках.

Впрочем, гвоздика не уничтожает личинок и не поможет избавиться от моли, которая уже поселилась в продуктах или одежде. Это скорее дополнительное профилактическое средство. Для защиты пищевых запасов следует регулярно убирать шкафчики, проверять крупу и муку, а продукты хранить в плотно закрытых стеклянных контейнерах.

Напомним, мы писали о том, что положить у порога, чтобы защитить свое благополучие и дом от зла и завистливых соседей.

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