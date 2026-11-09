Наши предки не ставили елку: чем украшали украинские дома на Рождество

Как украсить дом на Рождество / © ТСН

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Часть древних традиций можно воспроизвести и сегодня. Дедушка, подвесной соломенный паук, рождественская звезда и ажурные витинанки помогут создать праздничную атмосферу с украинским характером. К тому же изготовление украшений станет интересным семейным делом, к которому можно привлечь детей.

Дидух — символ семейного благополучия и памяти предков

В традиционном украинском доме дедух имел особое место. Его изготовляли из зерновых колосьев, преимущественно ржаных или пшеничных, и заносили в дом в канун Рождества. Снеп символизировал урожай, обилие, единство поколений и связь семьи с предками.

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Для изготовления дидуха выбирали колосья из первого или последнего снопа, собранного во время жатвы. Его хранили до зимних праздников, а затем создавали праздничную композицию. В некоторых местностях дедух украшали сухими травами, льном, лентами и другими растениями.

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По обычаю, рождественский сноп оставляли в доме на период праздников. После завершения зимнего цикла из него выбивали зерно, а солому сжигали. Зернышками могли засевать землю весной.

Как сделать дидух своими руками

Для традиционного украшения понадобятся:

150–200 сухих колосьев ржи или пшеницы;

стебли овса, льна или других сухоцветов;

крепкая натуральная нить или тонкий шпагат;

красная декоративная лента;

ножницы.

Пошаговая инструкция:

Подготовьте колосья. Отберите целые сухие стебли примерно одинаковой длины. Если солома слишком ломкая, ненадолго погрузите нижнюю часть стеблей в теплую воду, чтобы они стали более гибкими. Сформируйте маленькие пучки. Объедините по 10–15 колосьев, добавив к каждому немного сухоцветов. Крепко перевяжите основание нитью. Соберите центральную часть. Один пучок станет основой композиции. Вокруг него постепенно закрепляйте остальные. Сформируйте ярусы. Размещайте дополнительные пучки вокруг центрального, постепенно расширяя конструкцию вниз. Каждый уровень фиксируйте нитью. Сделайте основание. Разделите нижние стебли на несколько частей и перевяжите отдельно. Подровняйте концы, чтобы дедух мог стойко стоять. Разместите декор. Украсьте готовый сноп красной лентой или небольшими пучками сухих трав.

Высоту и великолепие дидуха можно выбирать по своему усмотрению. Для небольшой квартиры подойдет компактная композиция, которую можно поставить у рождественского стола или в уютном уголке.

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Рождественский паук из соломы — необычное украшение со старинным значением

Рождественский паук из соломы / © скриншот с видео

Соломенный паук — одно из самых интересных традиционных украинских рождественских украшений. Он не имеет ничего общего с обычными насекомыми: это легкая геометрическая конструкция, которую собирают из соломинок и подвешивают к потолку.

В народных представлениях паук ассоциировался с гармонией, порядком и устройством Вселенной. Его движение от малейшего дыхания воздуха символизировало постоянное движение и взаимосвязь всего живого. Также верили, что такое украшение защищает дом от негатива и ссор.

Традиционно пауков изготовляли из ржаной соломы. Конструкция состояла из геометрических элементов — ромбов, квадратов и треугольников, объединенных в единую подвесную композицию.

Как сплести рождественского паука

Для работы подготовьте:

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12–20 ровных соломинок;

крепкую нить или тонкий шпагат;

иглу с большим ушком;

ножницы.

Как изготовить украшение:

Подготовьте соломинки одинаковой длины. Если вы используете натуральную солому, предварительно проверьте ее на прочность. Сложите первые четыре соломинки в квадрат. Проденьте сквозь них нить или соедините концы между собой, чтобы образовалась устойчивая фигура. Создайте несколько элементов. С помощью нити объедините квадраты в объемную конструкцию. Разместите подвесные части. К основной фигуре можно прикрепить меньшие ромбы или треугольники из соломинки. Проверьте крепление. Все узлы должны быть достаточно крепкими, чтобы украшение сохраняло форму.

Привяжите длинную нить и подвесьте готовый паук к потолку.

Для первой попытки лучше выбрать небольшую конструкцию из нескольких геометрических фигур. Когда овладеете принципом соединения соломинок, можно создавать более сложные композиции.

Рождественская звезда — символ света и рождения Христа

Рождественский паук из соломы / © Twitter/raghuramcbz

Звезда является одним из известнейших символов украинского Рождества. Именно ее традиционно несли колядники, извещая о рождении Иисуса Христа. Отсюда и название — рождественская звезда.

В прошлом такие конструкции изготовляли преимущественно из дерева. Они могли иметь семь, девять или двенадцать лучей, а отдельные звезды были достаточно большими. К ним добавлялись колокольчики, ленты и декоративные элементы, которые делали украшение заметным во время колядования.

Сегодня рождественскую звезду можно сделать из более доступных материалов. Она украсит дом, станет частью рождественской композиции или реквизитом для детского вертепа.

Как сделать рождественскую звезду из картона

Необходимые материалы:

плотный картон;

деревянная палочка;

ножницы;

веревка;

двусторонний скотч или клей;

краски, ленты и декоративные колокольчики.

Последовательность работы:

Нарисуйте на картоне контур многолучевой звезды. Можно использовать готовый шаблон. Вырежьте основание и проверьте, имеют ли все лучи одинаковую форму. Раскрасьте звезду. Для традиционного вида подойдут красный, золотой, белый и синий цвета. Разместите декоративные элементы: ленты, небольшие колокольчики, бумажные орнаменты. Прикрепите звезду к деревянной палочке с помощью клея и дополнительных креплений.

Если вы хотите получить объемное украшение, можно сделать две одинаковые картонные звезды, соединить их между собой и добавить боковые декоративные элементы.

Рождественские вытынанки — ажурный декор для окон

Рождественские витинанки / © Facebook

Вытынанки стали популярным украшением украинских домов в XIX-XX веках. Это бумажные композиции, созданные путём вырезания узоров из целого листа. Их использовали для украшения стен, окон, полок и праздничных уголков.

До Рождества чаще всего изготовляли белые вытынанки в форме снежинок, звезд, ангелов, елок и других символических фигур. Благодаря симметричным узорам даже обычный лист бумаги мог превратиться в изящное украшение.

Этот вариант декора особенно удобен для семейного творчества: для работы нужны только бумага, ножницы и немного терпения.

Как вырезать рождественскую вытынанку

Подготовьте:

белая или цветная бумага;

острые тонкие ножницы;

карандаш;

готовый шаблон или собственный эскиз;

немного воды и обычное мыло для приклеивания к стеклу.

Инструкция:

Возьмите лист бумаги и положите его пополам. Для создания симметричного узора можно сложить бумагу еще несколько раз. Нарисуйте на сложенном листе контуры будущего орнамента. Аккуратно вырежьте мелкие детали. Начинайте с внутренних элементов, постепенно переходя к внешнему контуру. Разверните бумагу и расправьте готовую вытинанку. Прикрепите украшение к окну. Для этого можно использовать мыльный раствор, нанеся его тонким слоем на бумагу.

Самый простой вариант для детей — бумажные снежинки. Взрослые могут попробовать более сложные композиции с ангелами, рождественскими звездами, елками и сюжетами рождения Христа.

Как сочетать традиционные украшения в рождественском интерьере

Чтобы разные элементы декора гармонично выглядели вместе, следует заранее продумать их расположение.

Дидух поставьте на видном месте — у праздничного стола, в гостиной или у иконы, если это соответствует семейной традиции.

Соломенный паук подвесьте под потолком. Он должен свободно двигаться, поэтому не стоит размещать его слишком близко к стенам или мебели.

Рождественскую звезду можно поставить у входа, использовать в качестве настольного украшения или оставить для колядования.

Вытынанками украсьте окна, стеклянные двери или зеркала.

Для цельного оформления используйте натуральные материалы, сдержанные цвета и несколько повторяющихся декоративных мотивов. Солома, дерево, лен и бумага хорошо сочетаются и создают уютную атмосферу.

Изготовление таких украшений может стать ежегодной семейной традицией. Дети научатся работать с природными материалами, а у взрослых будет возможность рассказать им об обычаях, которые передавались из поколения в поколение.

FAQ

Как сделать дидух своими руками?

Для изготовления дидуха понадобятся сухие колосья ржи или пшеницы, натуральная нить, ножницы и декоративная лента. Сначала сформируйте небольшие пучки из колосьев, перевяжите их нитью, а затем объедините в несколько ярусов вокруг центрального снопа. Нижние стебли разделите на части, чтобы создать устойчивое основание. Готовый дедух можно украсить красной лентой и сушеницами.

Как сделать рождественский паук из соломы?

Для соломенного паука требуются ровные соломинки, крепкая нить, игла и ножницы. Сначала соедините четыре соломинки в квадрат, а затем изготовьте несколько подобных геометрических элементов. Объедините их в объемную конструкцию, добавьте подвесные фигуры и закрепите длинную нить для подвешивания. Готовое украшение разместите под потолком, где оно сможет свободно двигаться от потоков воздуха.

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