Нашли самый дешевый способ: как вернуть к жизни кухонные полотенца — и не потратить ни копейки

Кухонные полотенца есть в каждом доме. Их используют для ежедневной уборки и не только. Но поэтому они быстро загрязняются.

Не нужно каждый раз выбрасывать загрязненные кухонные полотенца и покупать новые. Есть один способ, который поможет их реанимировать. При этом вам не придется потратить ни копейки.

Сложнее всего бывает вывести уже въевшиеся масные пятна. Даже после стирки на полотенцах они часто остаются. А иногда бывают настолько сложными, что приходится прибегать к более кардинальным мерам.

Однако перед этим попробуйте проверить этот простой, но действенный способ. Все ингредиенты у вас есть под рукой, поэтому вам не придется тратить ни одной лишней копейки из семейного бюджета.

Вам понадобится глубокая миска, в которую вы можете поместить все полотенца. А также кубики льда. Просто залейте полотенца холодной водой и бросьте внутрь дополнительно лед. Замочите на несколько часов.

После этого переложите полотенца в другую миску с горячей водой и растворенным моющим средством (подойдет любое для посуды). Подержите в этой жидкости их не менее 15 минут.

Специалисты утверждают, что ледяная вода поможет избавиться даже от самых стойких загрязнений. Затем всего лишь сполосните полотенца и можете снова ими пользоваться.

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