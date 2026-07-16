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Наставники назвали слово-код, которое защищает от проблем, безденежья и болезней: когда его говорить
Такое слово может стать полезным психологическим упражнением для борьбы со стрессом и тревожностью, если совмещать его со здоровым образом жизни и ответственным отношением к своим повседневным решениям.
Многие верят, что слова имеют особую силу. Они способны влиять на наши эмоции, настроение и даже отношение к жизненным трудностям. Именно поэтому в разных духовных учениях существуют так называемые слова-коды — короткие фразы, которые помогают переключить внимание с негатива на позитив и настроиться на лучшее.
Одним из таких слов поклонники эзотерики называют «Отменяю». Его произносят в моменты, когда возникают тревожные мысли, страхи или плохие предчувствия. Важно понимать, что это не магическое средство и не гарантия защиты от проблем, а психологическое упражнение, которое помогает человеку успокоиться и изменить собственное настроение.
Почему слово «Отменяю» стало таким популярным
По мнению духовных наставников, когда человек постоянно думает о неудачах, болезнях или финансовых трудностях, он сам поддерживает состояние тревоги. Слово «Отменяю» помогает символически прервать этот негативный внутренний диалог.
Его используют в качестве своеобразного сигнала для мозга: остановить нежелательные мысли, не зацикливаться на страхах и переключиться на более конструктивное мышление.
Когда советуют произносить это слово
Эксперты по эзотерике рекомендуют произносить «Отменяю» в тех ситуациях, когда:
появились навязчивые негативные мысли;
человек услышал неприятный прогноз или плохую новость и начинает волноваться;
возникает сильный страх перед будущим;
кажется, что все складывается не так, как хотелось;
ощущается внутренняя тревога или эмоциональное напряжение.
После этого советуют мысленно или вслух сформулировать положительное утверждение, например: «Выбираю покой», «Все наладится», «Я справлюсь» или «Пусть все будет к лучшему».
Как правильно использовать слово-код
Особых правил нет. Его можно произнести один раз или повторить несколько раз подряд, если человек испытывает сильное волнение.
Некоторые используют следующую последовательность:
замечают негативные мысли;
говорят: «Отменяю»;
делают несколько глубоких вдохов;
заменяют тревожные мысли более спокойными и реалистичными.
Такой подход помогает быстрее восстановить эмоциональное равновесие.
Действительно ли это помогает
Психологи разъясняют, что подобные слова могут работать как упражнение для саморегуляции. Когда человек сознательно останавливает поток отрицательных мыслей и переводит внимание на что-либо положительное, уровень тревожности часто снижается.
В то же время, важно помнить: ни одно слово само по себе не может защитить от болезней, финансовых трудностей или других жизненных проблем. Хорошее самочувствие и успех зависят от многих факторов — образа жизни, своевременного обращения к врачу, взвешенных финансовых решений и собственных действий.