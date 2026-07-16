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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
357
Время на прочтение
2 мин

Наставники назвали слово-код, которое защищает от проблем, безденежья и болезней: когда его говорить

Такое слово может стать полезным психологическим упражнением для борьбы со стрессом и тревожностью, если совмещать его со здоровым образом жизни и ответственным отношением к своим повседневным решениям.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какое слово помогает избавиться от проблем

Какое слово помогает избавиться от проблем / © www.freepik.com/free-photo

Многие верят, что слова имеют особую силу. Они способны влиять на наши эмоции, настроение и даже отношение к жизненным трудностям. Именно поэтому в разных духовных учениях существуют так называемые слова-коды — короткие фразы, которые помогают переключить внимание с негатива на позитив и настроиться на лучшее.

Одним из таких слов поклонники эзотерики называют «Отменяю». Его произносят в моменты, когда возникают тревожные мысли, страхи или плохие предчувствия. Важно понимать, что это не магическое средство и не гарантия защиты от проблем, а психологическое упражнение, которое помогает человеку успокоиться и изменить собственное настроение.

Почему слово «Отменяю» стало таким популярным

По мнению духовных наставников, когда человек постоянно думает о неудачах, болезнях или финансовых трудностях, он сам поддерживает состояние тревоги. Слово «Отменяю» помогает символически прервать этот негативный внутренний диалог.

Его используют в качестве своеобразного сигнала для мозга: остановить нежелательные мысли, не зацикливаться на страхах и переключиться на более конструктивное мышление.

Когда советуют произносить это слово

Эксперты по эзотерике рекомендуют произносить «Отменяю» в тех ситуациях, когда:

  • появились навязчивые негативные мысли;

  • человек услышал неприятный прогноз или плохую новость и начинает волноваться;

  • возникает сильный страх перед будущим;

  • кажется, что все складывается не так, как хотелось;

  • ощущается внутренняя тревога или эмоциональное напряжение.

После этого советуют мысленно или вслух сформулировать положительное утверждение, например: «Выбираю покой», «Все наладится», «Я справлюсь» или «Пусть все будет к лучшему».

Как правильно использовать слово-код

Особых правил нет. Его можно произнести один раз или повторить несколько раз подряд, если человек испытывает сильное волнение.

Некоторые используют следующую последовательность:

  • замечают негативные мысли;

  • говорят: «Отменяю»;

  • делают несколько глубоких вдохов;

  • заменяют тревожные мысли более спокойными и реалистичными.

Такой подход помогает быстрее восстановить эмоциональное равновесие.

Действительно ли это помогает

Психологи разъясняют, что подобные слова могут работать как упражнение для саморегуляции. Когда человек сознательно останавливает поток отрицательных мыслей и переводит внимание на что-либо положительное, уровень тревожности часто снижается.

В то же время, важно помнить: ни одно слово само по себе не может защитить от болезней, финансовых трудностей или других жизненных проблем. Хорошее самочувствие и успех зависят от многих факторов — образа жизни, своевременного обращения к врачу, взвешенных финансовых решений и собственных действий.

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Дата публикации
Количество просмотров
357
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