Наставники назвали слово-код, которое защищает от проблем, безденежья и болезней: когда его говорить

Какое слово помогает избавиться от проблем / © www.freepik.com/free-photo

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Многие верят, что слова имеют особую силу. Они способны влиять на наши эмоции, настроение и даже отношение к жизненным трудностям. Именно поэтому в разных духовных учениях существуют так называемые слова-коды — короткие фразы, которые помогают переключить внимание с негатива на позитив и настроиться на лучшее.

Одним из таких слов поклонники эзотерики называют «Отменяю». Его произносят в моменты, когда возникают тревожные мысли, страхи или плохие предчувствия. Важно понимать, что это не магическое средство и не гарантия защиты от проблем, а психологическое упражнение, которое помогает человеку успокоиться и изменить собственное настроение.

Почему слово «Отменяю» стало таким популярным

По мнению духовных наставников, когда человек постоянно думает о неудачах, болезнях или финансовых трудностях, он сам поддерживает состояние тревоги. Слово «Отменяю» помогает символически прервать этот негативный внутренний диалог.

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Его используют в качестве своеобразного сигнала для мозга: остановить нежелательные мысли, не зацикливаться на страхах и переключиться на более конструктивное мышление.

Когда советуют произносить это слово

Эксперты по эзотерике рекомендуют произносить «Отменяю» в тех ситуациях, когда:

появились навязчивые негативные мысли;

человек услышал неприятный прогноз или плохую новость и начинает волноваться;

возникает сильный страх перед будущим;

кажется, что все складывается не так, как хотелось;

ощущается внутренняя тревога или эмоциональное напряжение.

После этого советуют мысленно или вслух сформулировать положительное утверждение, например: «Выбираю покой», «Все наладится», «Я справлюсь» или «Пусть все будет к лучшему».

Как правильно использовать слово-код

Особых правил нет. Его можно произнести один раз или повторить несколько раз подряд, если человек испытывает сильное волнение.

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Некоторые используют следующую последовательность:

замечают негативные мысли;

говорят: «Отменяю»;

делают несколько глубоких вдохов;

заменяют тревожные мысли более спокойными и реалистичными.

Такой подход помогает быстрее восстановить эмоциональное равновесие.

Действительно ли это помогает

Психологи разъясняют, что подобные слова могут работать как упражнение для саморегуляции. Когда человек сознательно останавливает поток отрицательных мыслей и переводит внимание на что-либо положительное, уровень тревожности часто снижается.

В то же время, важно помнить: ни одно слово само по себе не может защитить от болезней, финансовых трудностей или других жизненных проблем. Хорошее самочувствие и успех зависят от многих факторов — образа жизни, своевременного обращения к врачу, взвешенных финансовых решений и собственных действий.

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