Как приготовить подкормку из крапивы / © Pexels

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Настой крапивы — это настоящий природный эликсир для растений. Огородники активно используют крапиву в качестве органического удобрения и средства защиты от болезней и вредителей. Регулярное применение такой подкормки положительно влияет на рост, развитие и устойчивость растений.

Какая польза настоя крапивы для огородных культур

Ускоряет рост растений. Крапива содержит большое количество азота, который стимулирует развитие зеленой массы, особенно у молодых саженцев.

Улучшает состав почвы. Настой обогащает почву микроэлементами, улучшая его структуру и способствуя активному развитию корневой системы огородных культур.

Защищает от насекомых-вредителей. Растения, обработанные настоем, меньше поражаются тлей, клещами и другими насекомыми. Ведь крапива обладает природными инсектицидными свойствами.

Помогает в борьбе с болезнями. Антисептические свойства крапивы помогают сдерживать развитие грибковых инфекций, таких как мучнистая роса.

Повышает урожайность. Регулярная подкормка настоем усиливает иммунитет растений, что положительно влияет на количество и качество плодов.

Поддерживает полезную микрофлору. Органические вещества подкормки из крапивы способствуют развитию полезных микроорганизмов в почве, улучшающих ее плодородие.

Как приготовить настой крапивы для огородных культур

Ингредиенты:

свежая крапива — примерно 1 ведро (можно с листьями и стеблями, но без корней);

вода — 10 литров дождевой или отстоянной воды.

Способ приготовления.

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Подготовьте емкость. Возьмите большую пластиковую или деревянную бочку. Металлическую емкость брать нельзя, потому что произойдет процесс окисления.

Наполните бочку зеленоватой массой. Размельчите свежую крапиву и заполните ею примерно половину емкости.

Залейте крапиву водой, оставьте немного пространства сверху, потому что во время брожения жидкость будет подниматься.

Настаивайте. Накройте емкость крышкой или мешковиной, но не герметически, оставьте на 10 дней. Ежедневно настой следует перемешивать деревянной палкой.

Процедите. Когда появится характерный запах брожения и жидкость потемнеет, это означает, что настой готов. Его следует процедить перед использованием.

Применение. Разбавьте настой в пропорции 1 литр настоя на 10 литров воды, поливайте под корень овощные культуры раз в 2 недели. Для опрыскивания разведите еще слабее: 1:20.

Следует знать, что настой крапивы нельзя использовать для подкормки бобовых культур — фасоли и гороха.