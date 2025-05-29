ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Настой из этого сорняка — лучшая подкормка для овощных культур: как приготовить

Опытные хозяева часто используют сорняки для приготовления органического удобрения, которым поливают грядки. Такая подкормка помогает растениям быстро расти и формировать большие плоды.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить подкормку из крапивы

Как приготовить подкормку из крапивы / © Pexels

Настой крапивы — это настоящий природный эликсир для растений. Огородники активно используют крапиву в качестве органического удобрения и средства защиты от болезней и вредителей. Регулярное применение такой подкормки положительно влияет на рост, развитие и устойчивость растений.

Какая польза настоя крапивы для огородных культур

  • Ускоряет рост растений. Крапива содержит большое количество азота, который стимулирует развитие зеленой массы, особенно у молодых саженцев.

  • Улучшает состав почвы. Настой обогащает почву микроэлементами, улучшая его структуру и способствуя активному развитию корневой системы огородных культур.

  • Защищает от насекомых-вредителей. Растения, обработанные настоем, меньше поражаются тлей, клещами и другими насекомыми. Ведь крапива обладает природными инсектицидными свойствами.

  • Помогает в борьбе с болезнями. Антисептические свойства крапивы помогают сдерживать развитие грибковых инфекций, таких как мучнистая роса.

  • Повышает урожайность. Регулярная подкормка настоем усиливает иммунитет растений, что положительно влияет на количество и качество плодов.

  • Поддерживает полезную микрофлору. Органические вещества подкормки из крапивы способствуют развитию полезных микроорганизмов в почве, улучшающих ее плодородие.

Как приготовить настой крапивы для огородных культур

Ингредиенты:

  • свежая крапива — примерно 1 ведро (можно с листьями и стеблями, но без корней);

  • вода — 10 литров дождевой или отстоянной воды.

Способ приготовления.

  • Подготовьте емкость. Возьмите большую пластиковую или деревянную бочку. Металлическую емкость брать нельзя, потому что произойдет процесс окисления.

  • Наполните бочку зеленоватой массой. Размельчите свежую крапиву и заполните ею примерно половину емкости.

  • Залейте крапиву водой, оставьте немного пространства сверху, потому что во время брожения жидкость будет подниматься.

  • Настаивайте. Накройте емкость крышкой или мешковиной, но не герметически, оставьте на 10 дней. Ежедневно настой следует перемешивать деревянной палкой.

  • Процедите. Когда появится характерный запах брожения и жидкость потемнеет, это означает, что настой готов. Его следует процедить перед использованием.

  • Применение. Разбавьте настой в пропорции 1 литр настоя на 10 литров воды, поливайте под корень овощные культуры раз в 2 недели. Для опрыскивания разведите еще слабее: 1:20.

Следует знать, что настой крапивы нельзя использовать для подкормки бобовых культур — фасоли и гороха.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie