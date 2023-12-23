Настоящая безвкусица: 99% женщин носят эти три вещи неправильно — перестаньте издеваться над собой

Мода меняется каждый сезон. Поэтому девушки, желающие всегда выглядеть стильно, постоянно меняют свой гардероб. Но, оказывается, должно было приобрести трендовую вещь. Нужно еще знать, как ее правильно носить.

Есть базовые предметы гардероба, которые можно отыскать в шкафу хоть какой дамы. Их научились правильно носить уже почти все, совмещая с другими вещами и создавая приятные образы. А вот с трендовыми моделями часто встречаются конфузы. О каких ошибках следует помнить, чтобы их не допустить?

Как правильно носить модную юбку-макси

На улице далеко не лето, поэтому модницы стали носить вместо мини юбок более утепленные макси модели. В этом зимнем сезоне 2023-2024 ультрамодным решением станут юбки в пол из натуральной кожи или денима.

Казалось бы, что такое дело можно найти в гардеробе каждой современной женщины. Ведь макси-юбка помогает вытянуть силуэт и зрительно его сузить. Однако чтобы такая магия действительно произошла, нужно запомнить важный нюанс.

Стилисты утверждают, что очень важно обратить внимание, что макси-юбка из плотного материала должна доходить до середины голени. Только в таком случае она будет выглядеть стильно. Идеальный вариант – с небольшим разрезом.

Устаревшие фасоны нижнего белья: что не стоит носить

Фасоны нижнего белья, устаревшие зимой 2023-2024 / Фото: Pexels

Сегодня существует такое широкое разнообразие нижнего белья, что среди него очень трудно подобрать именно то, которое идеально впишется в образ. Поэтому модные эксперты нередко советуют покупать сразу несколько моделей трусиков на все случаи жизни. Хотя каждая женщина выбирает нижнее белье под свой вкус, опираясь на чувство комфорта, существуют определенные варианты, которые зимой 2023-2024 носить стыдно.

Речь идет о трусиках со стразами. Хотя нулевая мода действительно возвращается, но не все ее элементы сегодня становятся популярными. Тем более что такое нижнее белье плохо сочетается с платьями, обтягивающими силуэт. Также стоит избавиться от любых Т-стрингов. Они визуально делают ягодицы квадратными, а еще постоянно выкрикивают из-под пояса джинсов.

Какой пуховик носить зимой 2023-2024, чтобы не выглядеть простачкой

С этим, как говорят стилисты, зачастую полная беда. Кажется, что женщинам в последнее время лень обновлять гардероб, даже если они покупают новые пуховики каждый год.

Главный антитренд зимы 2023-2024 – приталенный пуховик. Такой фасон уже давно вышел из моды и указывает на простачку. Особенно, если выбирать приталенный пуховик светлого цвета. Еще ни в коем случае стилисты не советуют дополнять его замшевыми туфельками и теплыми колготками.

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