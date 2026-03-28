Настоящее или подделка: все секреты сливочного масла можно найти на упаковке

В натуральном масле должны находиться только животные жиры и природные компоненты. Однако в Украине этот продукт часто подделывают: многие производители экономят и продают дешевые аналоги. Поэтому важно знать, как отличить подлинное масло от подделки.

Эксперты советуют обращать внимание на состав.

Первый сигнал о подделке — надпись «молокосодержащий продукт». Натуральное масло делают только из сливок, максимум — с солью. Если на этикетке появляется это словосочетание, значит, животные жиры смешаны с растительными. Такое масло не пахнет молоком и тает только в горячей воде. Рисунок коровы или надпись «Экстра» не делают ее натуральной.

Второй сигнал — «гидрогенизированные жиры». За этим термином часто скрывается пальмовое масло, специально сделанное жестким. Если видите упоминания о растительных, пальмовых или гидрогенизированных маслах — лучше оставить продукт на полке.

Натуральное масло имеет короткий и понятный состав: только «сливки» (и соль, если это соленое). Все остальное — признак экономии производителя на качестве. Выбирайте сознательно — от этого зависит ваше благосостояние и здоровье.