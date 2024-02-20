Настоящие антитренды: три стрижки, которые выдадут безвкусицу и безнадежно старят абсолютно всех

Досадно, когда женщина пытается ухаживать за кожей, ходит на разнообразные косметологические процедуры, модно одевается, но не получает таких долгожданных комплиментов. Если так происходит, возможно дело в неудачно подобранной прическе.

Боб-каре с пробором по центру

Прямой пробор всегда придает образу серьезности и строгости, но мало кто догадывается, что он дополнительно привлекает ненужное внимание на "гусиные кавычки" и морщины, которые уже начинают появляться во главе.

Если вам нравится каре и вы хотите сразу омолодиться с помощью любимой прически, лучше просто сделайте пробор набок. Он поможет создать объем, который, в свою очередь, придаст иллюзии целой копне волос, словно в юности.

Чрезмерно текстурированные стрижки

В этом случае женщин ждет та самая беда — визуально объем очень сильно теряется. Особенно это заметно, если переборщите с текстурированием, ведь вместо чистоплотной прически, получите "воронье гнездо" на голове.

Совет здесь может быть только один: не стоит увлекаться каскадом. Не позволяйте мастеру прикасаться к верхушке головы, пусть он лучше сосредоточится на кончиках волос. Тогда локоны получатся более объемными. Для густых волос можно сделать "невидимые" внутренние слои. Кстати, текстурированный боб прекрасно сочетается с челкой.

Укороченное каре на "ножке"

К сожалению, эта стрижка все еще остается достаточно популярной, особенно среди женщин средних лет. Хотя мы все хорошо понимаем, что на самом деле он должен остаться в далеком прошлом.

В качестве альтернативы лучше сделать более воздушную стрижку с косым пробором и мягкими линиями. Она поможет скрыть возможные возрастные изменения и значительно облегчит весь образ.

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