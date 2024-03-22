Настоящие руководители: какие знаки зодиака чаще всего оказываются у руля фирмы

Каждый мечтает увидеть себя на месте руководителя. Но для того чтобы управлять фирмой нужно иметь определенные качества. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака чаще становятся руководителями.

Овен

Овны часто занимают руководящие должности, ведь стремятся к этому всю свою жизнь. Да и руководители из них получаются хорошие. Они имеют трудоспособность и азарт, их не пугают разные обстоятельства. Овны с интересом будут выполнять новые для себя задачи и радоваться своим победам. При этом с подчиненными этот знак зодиака может обращаться грубо, показывая то, что он главный.

Телец

Если Телец становится руководителем, он занимает место друга и консерватора. Такие люди не делают спешных решений или необдуманных стратегий. В работе для них важны тщательно проработанный план и последовательность его выполнения. Тельцы редко ставят перед собой задачу стать руководителем, но это у них получается само собой. Ведь этот знак зодиака умеет добиваться высоких результатов.

Близнецы

Этот знак зодиака довольно часто становится руководителем, ведь отличается ответственностью и внимательностью к деталям. Они всю работу всегда выполняют вовремя. Руководители-Близнецы не требовательны к своим подчиненным, не обременяют их штрафами, но любят поощрять хорошую работу. А еще часто общаются с подчиненными, обсуждают интересные темы. Поэтому у них в коллективе царит дружеская атмосфера, не мешающая процессу.

Рак

Раки не любят находиться в центре внимания, поэтому должность руководителя занимают очень редко. Им больше по душе спокойный ритм, но при этом они всегда старательны и упорны в работе, подходят к любой задаче ответственно и боятся ошибиться. Именно из-за этих качеств Раки становятся отличными исполнителями. Если этот знак зодиака все же займет руководящую должность, то будет по сто раз проверять данные, чтобы не совершить ошибку, а еще часто срываться на подчиненных.

Лев

По мнению астрологов, именно Лев является лучшим руководителем. Он всегда уверен в своей рабочей стратегии, к подчиненным относится справедливо, раздает щедрые бонусы за хорошую работу и проявляет дружелюбие. В первую очередь, такой руководитель пытается быть для подчиненных товарищем, а не руководителем. Поэтому постоянно устраивает пикники или корпоративы. Самое главное — его не обижать, ведь взбешенный Лев может стать очень тяжелым в общении.

Девы

Этот знак зодиака очень тщательно подходит к рабочему процессу. Они сначала пересмотрят все факторы, а потом уже начнут работать. Девы хорошо разбираются в мелких деталях, становятся настоящими мастерами своего дела, а потому нередко занимают кресло руководителя. Им не нравится словесная похвала. А потому, если хотите получить прибавку к заработной плате, лучше не льстите, а делайте свое дело хорошо.

Весы

Если в фирме руководитель Весы, здесь будет царить дружеская и дружелюбная атмосфера, где все друг друга любят. Весы открыты для общения даже на довольно личные темы. Но из-за этого работа руководителя может оказаться не слишком приятной. Они часто привлекают к нему человека из коллектива, который будет выполнять его сам.

Скорпион

Упорный и строгий руководитель – это все о Скорпионе. Они целенаправленны и могут погрузиться в рабочий процесс с головой. Не стоит планировать развивать интриги на работе, такой руководитель раскусит вас очень быстро. А если опоздаете, честно в этом признайтесь. Уважайте Скорпиона, будьте ответственны и тогда вам точно светит повышение.

Стрелец

Это отличные наставники, которые любят показывать, как нужно работать и намекать на ошибки своих подчиненных. При этом Стрелец никогда не повышает голос, ведет себя крайне тактично. Этот знак зодиака любит комфорт и уют, поэтому с таким руководителем всегда можно попить кофе.

Козерог

Этот знак зодиака становится очень настойчивым руководителем, идущим к своей цели, не оглядываясь на других. Козерогов можно назвать ответственными, они могут все свое время посвящать работе. Они нацелены на результат и очень редко поддаются эмоциональным всплескам. Даже самый интересный разговор не может отвлечь Козерога от работы. И они ждут этого от подчиненных.

Водолей

Эти руководители всегда полны идей и с легкостью находят общий язык с коллегами. Они могут поддержать инициативу подчиненных, готовых к рискованным проектам. Водолеи дружелюбны и веселы в общении. Но к рабочему процессу всегда относятся с ответственностью, никогда не опаздывают.

Рыбы

Рыбы пытаются создать на работе дружескую атмосферу, как только становятся руководителями. Им очень приятно, когда подчиненные приходят на работу, как к себе домой. Рыбы также творческие натуры, поэтому часто проявляют неординарные идеи, могут долго идти к результату. Таким руководителям всегда нужна "правая рука", которая поможет в ведении дел.

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