Настоящие солнышки с хвостиком: 7 пород собак с самым жизнерадостным характером

7 пород собак с самым веселым и дружелюбным характером

Реклама

Некоторые собаки способны поднять настроение одним лишь своим присутствием. Ветеринары и специалисты по поведению животных назвали породы, которые отличаются особенно жизнерадостным, общительным и ласковым характером.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Реклама

Ветеринарный врач Нита Васудеван объясняет, что собаки хорошо чувствуют эмоциональное состояние людей и отвечают на него вниманием и привязанностью. Общение с домашними питомцами также может способствовать выделению окситоцина и серотонина, связанных с хорошим самочувствием.

Реклама

Бишон-фризе

Пушистые бишон-фризы славятся своим веселым и дружелюбным характером. Они любят общение, охотно играют и, как правило, легко находят общий язык не только со своей семьёй, но и с незнакомцами.

Эксперт по поведению собак Сара Руттен описывает представителей этой породы как жизнерадостных и общительных животных, для которых особенно важно находиться рядом с людьми. Еще одна их особенность — шерсть, которая почти не линяет.

Аляскинский маламут

За мощной внешностью маламута скрывается игривый и эмоциональный характер. Этих собак выводили для тяжелой работы, поэтому они выносливы, активны и нуждаются в значительных физических нагрузках.

По словам экспертов, при достаточной активности маламуты могут быть ласковыми, забавными и очень общительными компаньонами.

Реклама

Французский бульдог

Французские бульдоги любят веселиться и часто вытворяют забавные шалости. В то же время они сильно привязываются к членам семьи и стремятся проводить как можно больше времени рядом с хозяевами.

Эти собаки охотно ищут физического контакта и могут часами находиться рядом с человеком, если им это позволяют.

Бедлингтон-терьер

Бедлингтон-терьер, внешне напоминающий маленького ягненка, отличается более спокойным характером, чем многие другие терьеры. Специалисты описывают этих собак как уверенных, веселых и преданных.

Благодаря уравновешенному характеру они способны приспосабливаться к различным условиям жизни, оставаясь дружелюбными компаньонами.

Реклама

Бабочка

Небольшие папильоны отличаются энергичным характером, который значительно превосходит их скромные размеры. Они любознательны, общительны, любят исследовать окружающий мир и сильно привязываются к своим хозяевам.

Кроме того, папийоны умны и хорошо поддаются дрессировке. Несмотря на хрупкую внешность, представители этой породы довольно спортивны и активны.

Бернский зенненхунд

Крупные размеры бернского зенненхунда могут производить серьезное впечатление, однако характер у этих собак гораздо мягче. Дрессировщица Эшли Райли описывает их как преданных, нежных и ласковых.

Бернские зенненхунды любят проводить время с семьёй, хорошо относятся к детям и, как правило, ладят с другими собаками. Именно сочетание внушительных размеров и добродушного характера делает их особенно приятными семейными компаньонами.

Напомним, ранее мы сообщали, что собаки демонстрируют привязанность не только вилянием хвоста, облизыванием или радостным приветствием. Один необычный знак любви можно увидеть, когда питомец крепко засыпает.

Новости партнеров

Новости партнеров