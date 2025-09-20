Коричневые кроссовки: тренд осени 2025 / © unsplash.com

Как пишет Vogue, теплые оттенки — шоколадный, ирисковый и бисквитный — давно вошли в моду, однако именно в обуви они проявились ярче всего. Коричневые кроссовки стали утонченной альтернативой классическому черному: от элегантных балеток и высоких сапог до спортивных пар, превратившихся в главный аксессуар сезона.

Как белые кроссовки уступили место коричневому

2025 год окончательно лишил белые кроссовки статуса must-have. Их роль перехватили коричневые модели — прежде всего беговые силуэты из мягкой замши, отсылаемые в ностальгическую эстетику 1970-х. В тренде – карамельные Nike Cortez и ретро-модели Puma Speedcat, которые летом стали настоящим хитом. И истоки этой тенденции доходят до коллекции весна-лето 2024, когда Миучча Прада представила культу New Balance 530 в коричневой замше под брендом Miu Miu. Эта пара мгновенно задала тон для всей промышленности, став отправной точкой нового тренда.

Люксовые дома и звезды поддержали волну

Коричневые кроссовки на пике популярности / © Vogue

Коричневые кроссовки быстро вышли за пределы спортивной моды. Они появились в коллекциях Dries Van Noten, которые уже называют главными кроссовками рока. Их избрал даже Гарри Стайлз, отказавшись от классических adidas Samba в пользу более минималистичной и элегантной модели.

Puma Speedcat: возвращение легенды

Коричневые кроссовки - тренд осени 2025 / © Vogue

Одним из ключевых моментов популяризации тренда стал перевыпуск архивных Puma Speedcat — обуви, созданной для пилотов Формулы-1 в 1980-х. Теперь эта модель снова на пике, причем именно карамельный вариант с кремовыми деталями стал главным выбором сезона.

Звездный стритстайл и массмаркет

Коричневые кроссовки осенью 2025 – это новый тренд. / © Vogue

Коричневые кроссовки носят не только дизайнеры и музыканты, но и голливудские звезды. Дакота Джонсон предпочитает темно-коричневые Nike Cortez, а Белла Гадид еще в прошлом году укрепила позиции Adidas SL 72, продемонстрировав их в паре с расклешенными брюками. Тренд подхватил и масмаркет: например, замшевые camel-кроссовки от Marks&Spencer распродались за считанные дни.