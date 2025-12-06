Настоящий немецкий штолен по рецепту бабушки: традиционная выпечка на Рождество

Штолен.

Классический немецкий штолен — не просто рождественская выпечка, а настоящий символ сохраняющего традиции праздника. Его готовят задолго до Рождества. Так, штолену дают время настояться, чтобы каждый кусочек раскрыл вкус сухофруктов, пряностей и сливочного масла.

ТСН.ua подготовил рецепт штолена немецкой кулинарки Катрин Рунге, которым она поделилась на своем портале " Backen macht glücklich ".

Основой бабушкиного рождественского штолена является насыщенное тесто дрожжево с относительно высоким содержанием сливочного масла, что делает выпечку влажной. Сухофрукты в тесте вместе с марципаном придают великолепный аромат и особую рождественскую текстуру.

Ингредиенты для теста

250 г изюма

50 г засахаренных апельсиновых шкурок или цукатов

50 г засахаренных лимонных шкурок или цукатов

50 г измельченного миндаля

80 мл рома

500 г пшеничной муки

120 мл теплого молока

50 г сахара

1 кубик свежих дрожжей (42 г)

220 г сливочного масла

1 яйцо

1 желток среднего размера

100 г марципановой пасты

1 чл тертой лимонной цедры

2 щепотки соли

¼ ч.л. ванилина

1 ст.л. смеси специй (корица, имбирь, кардамон, кориандр)

Ингредиенты для покрытия

100 г сливочного масла

3 ст.л. сахара

60 г сахарной пудры

Приготовление

С вечера или за несколько часов до приготовления смешайте изюм с цедрой апельсина и лимона, миндалем и залейте ромом. Переложите их в контейнер с герметичной крышкой и оставьте настаиваться. Раскрошите дрожжи в теплое молоко. Добавьте чайную ложку сахара, немного муки и помешивайте, пока дрожжи не растворятся. Высыпьте муку и оставшийся сахар в большую миску. Сделайте углубление в центре и вылейте туда дрожжевую смесь. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 10-20 минут в теплом месте. Нарежьте марципан на очень мелкие кусочки. Смешайте его с размягченным маслом, яйцами и специями. Слегка перемешайте все вместе. Затем добавьте эту смесь в тесто. Взбейте массу миксером в течение 5 минут. Тесто должно отставать от стенок лоханки. Накройте тесто и оставьте его в теплом месте как минимум на 30 минут, чтобы оно поднялось. Затем добавьте в тесто смесь из сухофруктов. После этого снова дайте ему подняться в теплом месте на 1,5 часа. Сформируйте два штолена. Сначала раскатайте тесто в прямоугольник с закругленными углами. Сложите одну из длинных сторон над другой посредине так, чтобы тесто было покрыто примерно на две трети. Плотно прижмите швы пальцами. Выложите штолены на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дайте штолену подняться еще раз в течение 30 минут. Разогрейте духовку до 190 градусов, используя обычные режимы духовки "верхний-низ". Выпекайте штолен 10 минут. Затем убавьте температуру до 170 градусов и выпекайте еще 40 минут. Накройте штолен пергаментом поближе к концу выпекания, если он начнет слишком темнеть. Растопите масло. Извлеките выпеченный штолен из духовки и пока он еще горячий - несколько раз смажьте его растопленным маслом. Посыпьте обычным сахаром. Дайте ему полностью остыть, а после этого посыпьте сверху сахарной пудрой. Лучший способ хранить штолен – хорошо завернуть в алюминиевую фольгу и положить в прохладное место. Его следует не менее 2-4 недель. Однако его можно нарезать уже через 2-3 дня.

Напомним, мы делились рецептом штолена на Рождество от кулинара. Евгения Клопотенко.