Как очистить духовку внутри / © unsplash.com

Реклама

Однако существует простой и эффективный лайфхак, который поможет размягчить даже устаревшую грязь всего за 20 минут без усилий и вредной химии. Все, что нужно сделать, выполнить несколько элементарных шагов.

Для этого метода вам понадобится всего один пакетик лимонной кислоты.

Равномерно насыпьте лимонную кислоту на противень. Добавьте немного воды, чтобы образовался раствор. Поставьте противень внутрь духового шкафа и включите его на максимальную температуру примерно на 20 минут, чтобы жидкость активно кипела и испарялась.

После отключения духовки осторожно достаньте противень. Вы сразу заметите, как жир начал буквально стекать по стенкам, а слой грязи размягчился. Достаточно просто пройтись влажной тряпкой — и поверхность снова чистая, без длительного трения и агрессивных средств.

Реклама

Этот простой трюк позволяет вернуть духовке идеальную чистоту быстро, экономно и без лишних хлопот.