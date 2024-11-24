Насыпьте 100 г этого средства в отсек для порошка – и стиральная машинка будет, как новая

Такой простой, но крайне эффективный способ сэкономит кучу сил и времени на чистку прибора.

Чтобы машинка полностью очистилась от грязи, накипи и плесени, ее нужно чистить содой. Однако необходима кальцинированная сода, она гораздо более мощная. Карбонат натрия обладает чудодейственным эффектом, ведь устраняет солевой налет, различные загрязнения, бактерии, грибок и плесень. Однако стоит заметить, что средство очень едкое, поэтому следует работать в перчатках.

Как почистить стиральную машинку кальцинированной содой: пошаговая инструкция

Этот способ с отстаиванием растворенной соды помогает избавиться от любых видов загрязнений. Поэтому это самый эффективный метод чистки стиральной машины в домашних условиях.

Засыпайте 100 г карбоната натрия в отсек для стирального порошка. Ложку соды можно еще добавить прямо в барабан. Включите стиральную машину без вещей на экспресс-режим (не более 30 минут) при температуре около 60°. Через 20 минут поставьте прибор на длительную паузу – около двух-трех часов. Затем снова снова включите стиральную машину, чтобы завершить цикл стирки.

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