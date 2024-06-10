Насыпьте этот порошок под корень кабачков — и будете раздавать урожай соседям: эффективное удобрение

Это копеечное экологичное средство подходит не только кабачкам, но и другим овощам на грядке. Урожай будет настолько большим, что будете раздавать.

Кальций и бор – два микроэлемента, участвующих в формировании стенок клеток растений. Они тратятся на то, чтобы построить новые листья и побеги. При этом не перемещаются тканями, а входят в структуру клеток.

Выявляются бахчества, в частности, кабачки, а также сладкий перец, капуста, огурцы, томаты очень любят один дешевый порошок из аптеки. И, если огородники начинают подпитывать им грядки, благодарят очень пышный урожай. Такое удобрение не только насыщает почву и само растение, но и отпугивает вредителей и распространенные болезни, в частности улиток, тли, бабочки блондинку и т.д.

Речь идет о порошке борной кислоты, который можно приобрести в аптеке за копейки. Он может сохраняться до 5 лет. На 10 л воды нужно взять 10 г порошка. Сначала бор нужно высыпать в тару и залить крутым кипятком, ведь в холодной воде он разводится плохо. После этого уже можете разбавить холодной водой и сразу отправиться поливать грядку. На один куст достаточно 1 л. Но обратите внимание, что кабачки и капусту можно поливать только под корень.

Мнения по борной кислоте среди огородников разделяются. Одни считают ее настоящим ядом, поэтому избегают, другие же относятся как к панацее от любых болезней и поливают все на огороде. Истина же где-то посредине. Конечно, бор нужен растениям, но только в период завязывания бутонов и формирования плодов, ведь из-за недостатка этого вещества возникает опадание цветов, а позже и завязи. Дефицит бора вызывает сокращение урожая кабачков.

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