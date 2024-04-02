Насыпьте ложку этого средства и оставьте на 10 минут: даже самый грязный унитаз станет белоснежным

Эти простые и доступные средства помогут отбелить желтизну, избавиться от мочевого камня и извести.
Когда нет под рукой специальных чистящих средств для сантехники, можно воспользоваться подручными средствами. Таким образом вы вернете унитазу и ванной первозданную белизну без лишних усилий и затрат. Рассказываем, как можно отбелить унитаз с помощью копеечных средств, которые есть на каждой кухне.
Как отчистить унитаз с помощью подручных средств
- Соль. Это самый действенный метод в борьбе против налета и желтизны на унитазе. Соль обладает абразивными свойствами, поэтому отлично справится с известковым налетом, мочевым камнем, не повреждая поверхность сантехники. Просто насыпьте чуть-чуть соли в унитаз, пройдитесь щеткой и оставьте на 15-20 минут. Затем, когда соль отработает, снова пройдитесь щеткой по поверхности и смойте водой. Вы будете впечатлены, ведь исчезнут даже самые жесткие отложения. Кроме того, соль отбелит поверхность унитаза, вернув ему первозданный цвет.
- Уксус. Такой метод лучше применить на ночь. Сначала помойте унитаз как обычно, затем обработайте поверхность уксусом. Наутро еще раз пройдитесь ершиком и смойте водой – сантехника будет сиять, как новая. К тому же уксус уничтожит все неприятные запахи в туалете.
- Газированная вода. В воде такой состав добавок, особенно лимонной кислоты, что она способна справиться с желтизной и известью на раз. Обработайте унитаз газировкой, оставьте на несколько часов, затем пройдитесь ершиком по поверхности и смойте водой.
- Сода. Для того чтобы почистить унитаз таким методом, сначала надо смешать соду с водой, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите средство на все проблемные места и оставьте на час. Затем потрите ершиком и смойте водой. Сода отбелит ваш унитаз и убьет все неприятные запахи в ванной комнате.
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