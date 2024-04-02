Насыпьте ложку этого средства и оставьте на 10 минут: даже самый грязный унитаз станет белоснежным

Когда нет под рукой специальных чистящих средств для сантехники, можно воспользоваться подручными средствами. Таким образом вы вернете унитазу и ванной первозданную белизну без лишних усилий и затрат. Рассказываем, как можно отбелить унитаз с помощью копеечных средств, которые есть на каждой кухне.

Как отчистить унитаз с помощью подручных средств

Соль. Это самый действенный метод в борьбе против налета и желтизны на унитазе. Соль обладает абразивными свойствами, поэтому отлично справится с известковым налетом, мочевым камнем, не повреждая поверхность сантехники. Просто насыпьте чуть-чуть соли в унитаз, пройдитесь щеткой и оставьте на 15-20 минут. Затем, когда соль отработает, снова пройдитесь щеткой по поверхности и смойте водой. Вы будете впечатлены, ведь исчезнут даже самые жесткие отложения. Кроме того, соль отбелит поверхность унитаза, вернув ему первозданный цвет.

Это самый действенный метод в борьбе против налета и желтизны на унитазе. Соль обладает абразивными свойствами, поэтому отлично справится с известковым налетом, мочевым камнем, не повреждая поверхность сантехники. Просто насыпьте чуть-чуть соли в унитаз, пройдитесь щеткой и оставьте на 15-20 минут. Затем, когда соль отработает, снова пройдитесь щеткой по поверхности и смойте водой. Вы будете впечатлены, ведь исчезнут даже самые жесткие отложения. Кроме того, соль отбелит поверхность унитаза, вернув ему первозданный цвет. Уксус. Такой метод лучше применить на ночь. Сначала помойте унитаз как обычно, затем обработайте поверхность уксусом. Наутро еще раз пройдитесь ершиком и смойте водой – сантехника будет сиять, как новая. К тому же уксус уничтожит все неприятные запахи в туалете.

Такой метод лучше применить на ночь. Сначала помойте унитаз как обычно, затем обработайте поверхность уксусом. Наутро еще раз пройдитесь ершиком и смойте водой – сантехника будет сиять, как новая. К тому же уксус уничтожит все неприятные запахи в туалете. Газированная вода. В воде такой состав добавок, особенно лимонной кислоты, что она способна справиться с желтизной и известью на раз. Обработайте унитаз газировкой, оставьте на несколько часов, затем пройдитесь ершиком по поверхности и смойте водой.

В воде такой состав добавок, особенно лимонной кислоты, что она способна справиться с желтизной и известью на раз. Обработайте унитаз газировкой, оставьте на несколько часов, затем пройдитесь ершиком по поверхности и смойте водой. Сода. Для того чтобы почистить унитаз таким методом, сначала надо смешать соду с водой, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите средство на все проблемные места и оставьте на час. Затем потрите ершиком и смойте водой. Сода отбелит ваш унитаз и убьет все неприятные запахи в ванной комнате.

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