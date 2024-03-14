Насыпьте немного этого дешевого средства на сковородку – и вековой нагар и жир сойдут сами

Если любимая сковорода потеряла свой обаятельный внешний вид, не стоит ее заменять на новую. Есть простой способ, как можно исправить ситуацию, и любимая посуда вам прослужит еще много лет. Для этого понадобится лимонная кислота, уксус и соль. Эти средства стоят копейки, а совершают настоящие чудеса. Они помогут за несколько минут избавиться от векового нагара и жира на любимой сковородки.

Как отчистить сковороду с помощью лимонной кислоты

"Лимонка" способна в считанные минуты размягчить всю копоть, грязь и нагар на поверхности сковородки. И потом ее нужно будет помыть с помощью губки или щетки.

Как почистить сковороду с помощью лимонной кислоты: пошаговая инструкция.

Сначала хорошо смочите сковороду водой. Затем обильно посыпьте ее лимонной кислотой. Оставьте на 15 минут, пока средство отработает. Затем тщательно протрите поверхность сковороды металлической губкой или щеткой. Хорошо промойте посуду теплой водой.

Как отчистить нагар из сковороды с помощью соли, соды и уксуса

Сода и уксус. Для такой чистки нужно сделать густую пасту, смешав 2 столовых ложки соды и 1 столовую ложку уксуса. Эту пасту нужно нанести на всю загрязненную поверхность сковородки, бросить отрабатывать средство на 2 часа. Затем удалите пасту и нагар губкой или щеткой с жесткими ворсинками. Сковороду после чистки тщательно промойте теплой водой.

Для такой чистки нужно сделать густую пасту, смешав 2 столовых ложки соды и 1 столовую ложку уксуса. Эту пасту нужно нанести на всю загрязненную поверхность сковородки, бросить отрабатывать средство на 2 часа. Затем удалите пасту и нагар губкой или щеткой с жесткими ворсинками. Сковороду после чистки тщательно промойте теплой водой. Соль. Такой способ подойдет для чистки дна сковородки. Поставьте сковороду на огонь и нагрейте, насыпьте на дно толстый пласт соли, оставьте на несколько минут. Затем очистите нагар металлической губкой или лопаткой.

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