Насыпьте немного этого дешевого средства на сковородку – и вековой нагар и жир сойдут сами

С проблемой устаревшего жира и нагара поможет справиться лимонная кислота, будет достаточно 50 граммов.
Если любимая сковорода потеряла свой обаятельный внешний вид, не стоит ее заменять на новую. Есть простой способ, как можно исправить ситуацию, и любимая посуда вам прослужит еще много лет. Для этого понадобится лимонная кислота, уксус и соль. Эти средства стоят копейки, а совершают настоящие чудеса. Они помогут за несколько минут избавиться от векового нагара и жира на любимой сковородки.
Как отчистить сковороду с помощью лимонной кислоты
"Лимонка" способна в считанные минуты размягчить всю копоть, грязь и нагар на поверхности сковородки. И потом ее нужно будет помыть с помощью губки или щетки.
Как почистить сковороду с помощью лимонной кислоты: пошаговая инструкция.
- Сначала хорошо смочите сковороду водой.
- Затем обильно посыпьте ее лимонной кислотой.
- Оставьте на 15 минут, пока средство отработает.
- Затем тщательно протрите поверхность сковороды металлической губкой или щеткой.
- Хорошо промойте посуду теплой водой.
Как отчистить нагар из сковороды с помощью соли, соды и уксуса
- Сода и уксус. Для такой чистки нужно сделать густую пасту, смешав 2 столовых ложки соды и 1 столовую ложку уксуса. Эту пасту нужно нанести на всю загрязненную поверхность сковородки, бросить отрабатывать средство на 2 часа. Затем удалите пасту и нагар губкой или щеткой с жесткими ворсинками. Сковороду после чистки тщательно промойте теплой водой.
- Соль. Такой способ подойдет для чистки дна сковородки. Поставьте сковороду на огонь и нагрейте, насыпьте на дно толстый пласт соли, оставьте на несколько минут. Затем очистите нагар металлической губкой или лопаткой.
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