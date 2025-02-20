Насыпьте немного кофейной гущи в унитаз – и вы избавитесь от самой популярной проблемы

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают кофейную гущу, потому что она является ценным ресурсом для решения бытовых проблем.

Оказывается, отходы кофе могут помочь решить самую популярную проблему, связанную с ванной и туалетом. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Поради 24", зачем опытные хозяйки во время уборки насыпают кофейную гущу в унитаз.

Зачем класть кофейную гущу в унитаз: полезные советы

Довольно часто, несмотря на тщательную уборку и ароматизацию воздуха, в ванной комнате и туалете стоит неприятный запах, от которого крайне трудно избавиться. К такой проблеме может привести несколько причин:

остатки моющих средств;

известковый налет;

влажность на дне унитаза;

засор труб.

И опытные хозяйки нашли решение этой проблемы с помощью кофейной гущи. Неприятный запах помогает избавиться от азота, который содержится в отходах в достаточном количестве для того, чтобы дезодорировать ванную комнату. К тому же, кофейная гуща может стать отличным средством, которое поможет избавиться от плесени.

Как применить кофейную гущу, чтобы избавиться от неприятного запаха из канализации

Сначала нужно нагреть 3-4 литра воды. Затем добавить 4 ложки кофейной гущи и подождать, пока раствор остынет до 30-40 градусов. После этого смесь нужно вылить в унитаз и подождать несколько часов, пока средство отработает. Затем просто смойте остатки гущи водой.

Следует знать, что часто таким способом не следует пользоваться, потому что кофейная гуща может стать причиной засорения канализационной трубы, что будет препятствовать нормальному стоку воды.

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