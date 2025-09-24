ТСН в социальных сетях

Насыпьте немного соли на фольгу — и избавитесь сразу от двух надоедливых бытовых проблем

Алюминиевая фольга и поваренная соль — это простой дуэт, значительно упрощающий домашнюю работу, поэтому каждая хозяйка будет в восторге от применения такого трюка.

Как облегчить домашнюю работу с помощью соли и фольги

Как облегчить домашнюю работу с помощью соли и фольги / © Freepik

Иногда самые простые вещи становятся настоящим спасением в быту. Обычная поваренная соль в сочетании с алюминиевой фольгой помогает быстро решить проблемы, на которые раньше приходилось тратить много сил и времени. Опытные хозяйки делятся двумя полезными советами, которые пригодятся абсолютно всем.

Как легко очистить пригоревшую посуду с помощью фольги и соли

Ничто так не портит настроение, как нагар на кастрюлях, сковородах или формах для выпечки. Но есть простое решение:

  • возьмите лист фольги, сомните его в плотный комок — он заменит жесткую губку или металлический скребок;

  • посыпьте пригоревшие участки солью, можно взять пищевую соду;

  • потрите проблемные места фольгой.

Жир и нагар отходят почти без труда. Этот способ чистки особенно эффективен для посуды, используемой для запекания блюд в духовке.

Как удалить ржавчину из металлических предметов с помощью соли и фольги

Фольга с солью помогает вернуть блеск ножам, ножницам, садовым инструментам и другим металлическим вещам. Для этого:

  • смочите кусочек фольги водой;

  • посыпьте его солью;

  • интенсивно потрите ржавые участки.

Фольга работает как деликатный абразив, она эффективно снимает ржавчину, не повреждая металл. В результате предметы снова выглядят безупречно сияющим и прекрасно выполняют свои функции.

