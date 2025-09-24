Как облегчить домашнюю работу с помощью соли и фольги / © Freepik

Иногда самые простые вещи становятся настоящим спасением в быту. Обычная поваренная соль в сочетании с алюминиевой фольгой помогает быстро решить проблемы, на которые раньше приходилось тратить много сил и времени. Опытные хозяйки делятся двумя полезными советами, которые пригодятся абсолютно всем.

Как легко очистить пригоревшую посуду с помощью фольги и соли

Ничто так не портит настроение, как нагар на кастрюлях, сковородах или формах для выпечки. Но есть простое решение:

возьмите лист фольги, сомните его в плотный комок — он заменит жесткую губку или металлический скребок;

посыпьте пригоревшие участки солью, можно взять пищевую соду;

потрите проблемные места фольгой.

Жир и нагар отходят почти без труда. Этот способ чистки особенно эффективен для посуды, используемой для запекания блюд в духовке.

Как удалить ржавчину из металлических предметов с помощью соли и фольги

Фольга с солью помогает вернуть блеск ножам, ножницам, садовым инструментам и другим металлическим вещам. Для этого:

смочите кусочек фольги водой;

посыпьте его солью;

интенсивно потрите ржавые участки.

Фольга работает как деликатный абразив, она эффективно снимает ржавчину, не повреждая металл. В результате предметы снова выглядят безупречно сияющим и прекрасно выполняют свои функции.