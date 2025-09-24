- Дата публикации
Насыпьте немного соли на фольгу — и избавитесь сразу от двух надоедливых бытовых проблем
Алюминиевая фольга и поваренная соль — это простой дуэт, значительно упрощающий домашнюю работу, поэтому каждая хозяйка будет в восторге от применения такого трюка.
Иногда самые простые вещи становятся настоящим спасением в быту. Обычная поваренная соль в сочетании с алюминиевой фольгой помогает быстро решить проблемы, на которые раньше приходилось тратить много сил и времени. Опытные хозяйки делятся двумя полезными советами, которые пригодятся абсолютно всем.
Как легко очистить пригоревшую посуду с помощью фольги и соли
Ничто так не портит настроение, как нагар на кастрюлях, сковородах или формах для выпечки. Но есть простое решение:
возьмите лист фольги, сомните его в плотный комок — он заменит жесткую губку или металлический скребок;
посыпьте пригоревшие участки солью, можно взять пищевую соду;
потрите проблемные места фольгой.
Жир и нагар отходят почти без труда. Этот способ чистки особенно эффективен для посуды, используемой для запекания блюд в духовке.
Как удалить ржавчину из металлических предметов с помощью соли и фольги
Фольга с солью помогает вернуть блеск ножам, ножницам, садовым инструментам и другим металлическим вещам. Для этого:
смочите кусочек фольги водой;
посыпьте его солью;
интенсивно потрите ржавые участки.
Фольга работает как деликатный абразив, она эффективно снимает ржавчину, не повреждая металл. В результате предметы снова выглядят безупречно сияющим и прекрасно выполняют свои функции.