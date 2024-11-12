Насыпьте соды в углах своего дома – и вы надолго избавитесь от самой популярной проблемы

Не каждая хозяйка знает, как можно применить соду в хозяйстве, обычно она стоит в кухонном шкафчике годами.

Рассказываем, зачем осенью рассыпать соду в углах своего дома.

Как избавиться от плесени и сырости в квартире или доме с помощью соды

В конце осени очень сыро и стремительно падает температура, поэтому именно в этот период в доме появляются сырость, плесень в углах и неприятный запах.

От этой проблемы поможет избавиться обычная сода. Возьмите стакан средства, добавьте туда несколько капель эфирного масла с приятным цитрусовым или мятным ароматом, это поможет избавиться от запаха плесени и сырости. Можно еще добавить в соду масло чайного дерева, оно обладает дезинфицирующими свойствами.

На ночь насыпьте соды по углам в своем доме. Утром просто соберите средство веником или пылесосом. Таким образом вы надолго избавитесь от сырости и плесени, так как сода впитывает влагу и убивает грибок. А добавленные в средство эфирные масла помогут нейтрализовать неприятный запах.

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