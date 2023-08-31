Насыпьте соль в носки перед сном и не пожалеете: уже через неделю будут результаты

Если ваша работа связана с постоянной нагрузкой на ноги или к концу рабочего дня вы чувствуете, что они как бы "гудят", стоит попробовать этот метод.

Выявляемая соль в носках помогает снять усталость и боль в ногах с помощью легкого массажа стопам. Чувство облегчения появляется сразу, но первые эффективные результаты следует ожидать примерно через неделю.

Для чего кладут соль в носки

Соль способна "вытянуть" все напряжение, которое накапливается в ногах на протяжении всего дня. Мышцы начинают расслабляться, что приносит чувство легкости. Дополнительное преимущество в легком массаже, словно вы ступаете по песку.

Если у вас тоже часто потеют и отекают ноги, этот метод идеально подойдет для решения проблемы. Соль убивает бактерии на ногах, избавляет от неприятного запаха. Конечно, в таком случае ожидать быстрых результатов не стоит. Но через неделю-две уже можно будет рассчитывать на улучшение ситуации.

При желании соль в носках можно носить всю ночь, но только при условии, если вас не раздражает ощущение песка.

Соль в носках: что делать

Соль в носках: что делать / Фото: Pexels

Вам понадобятся:

морская соль;

носки;

эфирное масло.

Способ применения:

Насыпьте в носки соль и добавьте несколько капель любого эфирного масла. Наденьте носки так, чтобы соль была под стопами. Перед сном походите в носках хотя бы 10 минут.

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни слышал, как полезно ходить босиком по песку, траве или гальке. На Востоке такие прогулки даже считают панацеей всех болезней. И в самом деле, такой естественный массаж ног стимулирует рецепторы, улучшая кровообращение.

К сожалению, тем, кто живет в городе, редко выпадает возможность походить босиком не по плитке или ламинату. Обувь чаще всего снимается только при редких вылазках на море или природу. А вот с помощью солевых носков на ночь можно массировать стопы каждый день в домашних условиях.

Эфирное масло добавлять совсем необязательно, но оно поможет получить дополнительные преимущества. Однако следует подобрать именно ту, которая нужна вам (успокаивающая, тонизирующая и т.п.).

Читайте также: