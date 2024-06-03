Натираем "крумплю" для "кремзеликів" и жарим на "ронделі": интересные диалекты Западной Украины

Украинские слова-диалектизмы юго-западного наречия, которые вас удивят
В украинском языке кроме общеупотребительных слов есть слова, которые ограничиваются употреблением на определенной территории или группой общества. К лексике ограниченного потребления относятся, например, термины производственно-профессиональной лексики.
Слова, употребляемые на определенной территории (от греческого dialektus — наречие), являются средством устного общения людей на определенной территории. В то время как смешение в речи украинских и русских слов называют суржиком.
В отличие от диалетизмов, суржик язык засоряет.
Продолжаем рассказывать о семантических диалектизмах, которые употребляются на Западной Украине — как по-разному называют одни и те же предметы.
Как называют "деруни"
Большая часть Западной Украины употребляет слово деруни.
- Часть Львовщины и Ивано-Франковской области ест терті пляцки.
- В Тернопольской области это блюдо оригинально называют тертюхи.
- На северо-востоке Ровенщины, ближе к границе с Беларусью, трут картошку на бульбаники.
- Картопляники и картофляники трут в Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой области.
- А в Закарпатье вместо дерунов едят кийзлики, ґуґіль, гуглі, тарчаники, тертики, кремзелики, хремзелики.
Как говорят на "картофель"
- На северной части Ровенщины, Львовской области и Волыни весной сажают бульбу.
- В Тернопольской и Хмельнитчине выращивают бараболі и барабулі.
- В Ивано-Франковской области картошку иногда называют мандебуркою.
- На пересечении Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей жарят, варят біб.
- Запеченный бандзом лакомятся на границе Волынской и Ровенской областей.
- В Закарпатье сажают крумплю и ріпу.
На чем жарят картошку на Западной Украине
В большинстве своем Картофель и Тертюхи на западе Украины жарят на пательні.
- На Закарпатье эти кухонные принадлежности называют палачінта или палачінтош.
- На границе Хмельницкой и Черновицкой областей люди ставят на огонь жаровню.
- А на западе Тернопольской области местные жители жарят бараболю на ронделі.
Как называют "лелнку"
Бузькі приносят детей почти по всей Западной Украине.
- Часть Волыни, Ровенщины и Хмельницкой области видит в небе боцюнів.
- А небольшая часть Хмельницкой области и Винницкой области называют этих птиц чорногузами.
Читайте также: