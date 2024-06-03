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Натираем "крумплю" для "кремзеликів" и жарим на "ронделі": интересные диалекты Западной Украины

Натираем "крумплю" для "кремзеликів" и жарим на "ронделі": интересные диалекты Западной Украины

Диалектизмы

Украинские слова-диалектизмы юго-западного наречия, которые вас удивят

В украинском языке кроме общеупотребительных слов есть слова, которые ограничиваются  употреблением на определенной территории или группой общества. К лексике ограниченного потребления относятся, например, термины производственно-профессиональной лексики.

Слова, употребляемые на определенной территории (от греческого dialektus — наречие), являются средством устного общения людей на определенной территории. В то время как смешение в речи украинских и русских слов называют суржиком.
В отличие от диалетизмов, суржик язык засоряет.

Продолжаем рассказывать о семантических диалектизмах, которые употребляются на Западной Украине — как по-разному называют одни и те же предметы.

Как называют "деруни"

Большая часть Западной Украины употребляет слово деруни.

  • Часть Львовщины и Ивано-Франковской области ест терті пляцки.
  • В Тернопольской области это блюдо оригинально называют тертюхи.
  • На северо-востоке Ровенщины, ближе к границе с Беларусью, трут картошку на бульбаники.
  • Картопляники и картофляники трут в Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой области.
  • А в Закарпатье вместо дерунов едят кийзлики, ґуґіль, гуглі, тарчаники, тертики, кремзелики, хремзелики.

Как говорят на "картофель"

  • На северной части Ровенщины, Львовской области и Волыни весной сажают бульбу.
  • В Тернопольской и Хмельнитчине выращивают бараболі и барабулі.
  • В Ивано-Франковской области картошку иногда называют мандебуркою.
  • На пересечении Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей жарят, варят біб.
  • Запеченный бандзом лакомятся на границе Волынской и Ровенской областей.
  • В Закарпатье сажают крумплю и ріпу.

На чем жарят картошку на Западной Украине

В большинстве своем Картофель и Тертюхи на западе Украины жарят на пательні.

  • На Закарпатье эти кухонные принадлежности называют  палачінта или палачінтош.
  • На границе Хмельницкой и Черновицкой областей люди ставят на огонь жаровню.
  • А на западе Тернопольской области местные жители жарят бараболю на ронделі.

Как называют "лелнку"

Бузькі приносят детей почти по всей Западной Украине.

  • Часть Волыни, Ровенщины и Хмельницкой области видит в небе боцюнів.
  • А небольшая часть Хмельницкой области и Винницкой области называют этих птиц чорногузами.

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