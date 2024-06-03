Натираем "крумплю" для "кремзеликів" и жарим на "ронделі": интересные диалекты Западной Украины

В украинском языке кроме общеупотребительных слов есть слова, которые ограничиваются употреблением на определенной территории или группой общества. К лексике ограниченного потребления относятся, например, термины производственно-профессиональной лексики.

Слова, употребляемые на определенной территории (от греческого dialektus — наречие), являются средством устного общения людей на определенной территории. В то время как смешение в речи украинских и русских слов называют суржиком.

В отличие от диалетизмов, суржик язык засоряет.

Продолжаем рассказывать о семантических диалектизмах, которые употребляются на Западной Украине — как по-разному называют одни и те же предметы.

Как называют "деруни"

Большая часть Западной Украины употребляет слово деруни.

Часть Львовщины и Ивано-Франковской области ест терті пляцки.

В Тернопольской области это блюдо оригинально называют тертюхи.

На северо-востоке Ровенщины, ближе к границе с Беларусью, трут картошку на бульбаники.

Картопляники и картофляники трут в Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой области.

и трут в Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой области. А в Закарпатье вместо дерунов едят кийзлики, ґуґіль, гуглі, тарчаники, тертики, кремзелики, хремзелики.

Как говорят на "картофель"

На северной части Ровенщины, Львовской области и Волыни весной сажают бульбу .

. В Тернопольской и Хмельнитчине выращивают бараболі и барабулі.

и В Ивано-Франковской области картошку иногда называют м андебуркою .

. На пересечении Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей жарят, варят біб .

. Запеченный бандзом лакомятся на границе Волынской и Ровенской областей.

лакомятся на границе Волынской и Ровенской областей. В Закарпатье сажают крумплю и ріпу.

На чем жарят картошку на Западной Украине

В большинстве своем Картофель и Тертюхи на западе Украины жарят на пательні.

На Закарпатье эти кухонные принадлежности называют палачінта или палачінтош.

или На границе Хмельницкой и Черновицкой областей люди ставят на огонь жаровню.

А на западе Тернопольской области местные жители жарят бараболю на ронделі.

Как называют "лелнку"

Бузькі приносят детей почти по всей Западной Украине.

Часть Волыни, Ровенщины и Хмельницкой области видит в небе боцюнів.

А небольшая часть Хмельницкой области и Винницкой области называют этих птиц чорногузами.

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