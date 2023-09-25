Натрите этим копеечным средством кору яблони: забудете о гнили и трещинах на дереве

Обычно на маленькие трещины коры деревьев мало кто обращает внимание. Садоводы начинают волноваться тогда, когда они становятся глубокими и растение начинает болеть.

Раньше мы писали о том, нужно ли копать огород осенью. Но в осенний период в уходе нуждается также и сад. Поэтому важно обратить внимание на некоторые моменты, чтобы на следующий год получить большой урожай.

Почему растрескивается кора яблонь

Следует обратить внимание, что кора может растрескиваться по разным причинам. Самая популярная из них — внутренние ткани дерева разрастаются быстрее внешних, что приводит к разрыву коры вдоль ствола. В благоприятных условиях на здоровых деревьях такое растрескивание обычно зарастает молодой корой за один сезон. Но когда стоит засушливая погода, трещины могут стать очагом развития вредителей и болезней. Кора начинает отмирать, отслаиваться от ствола, а это в будущем приводит к замиранию яблони.

Чем обработать поврежденную кору дерева и вылечить яблоню

Как вылечить кору яблони? / Фото: Pexels

Эксперты отмечают, что одним из лучших средств для лечения коры яблони от трещин является смесь коровяка и обыкновенной глины. Для восстановления коры и заживления дефектов на ней нужно приготовить раствор в пропорции 1:1.

Также можно использовать древесную золу. Его также смешивают с глиной и наносят на стволы деревьев. Для приготовления раствора принимают пропорции 2:1 (золы и глины). Чтобы защитный слой держался лучше, дополнительно используют небольшое количество песка.

Если у вас нет пепла, можно заменить его известью и смешать с глиной в равных частях. Густая смесь будет хорошо защищать кору яблонь и других плодовых деревьев, а еще поможет запустить внутри восстановительные процессы.

Трещины на коре можно также натереть щавелем. После такой дезинфекции ее дополнительно смазывают садовым варом, пластилином, масляной краской или обычной глиной. Не забудьте сверху завязать рану плотной тканью или пленкой. "Раненым" деревьям очень нужен уход. Специалисты рекомендуют не обрезать их до заживления всех ран.

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