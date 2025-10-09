- Дата публикации
Натрите окна этим простым домашним раствором — и забудете о конденсате навсегда
Такая простая смесь из простых ингредиентов поможет избавиться от влаги и запотевания на окнах.
Осенью и зимой большинство хозяев жилья сталкиваются с проблемой конденсата на окнах. На стекле появляются капли, которые стекают вниз, оставляя разводы, а затем — плесень на подоконнике. Причина такой проблемы проста — разница температур между теплым воздухом в комнате и холодом с улицы, из-за чего водяной пар оседает на стекле. Однако есть проверенный домашний раствор, который поможет надолго избавиться от конденсата без лишних усилий и затрат.
Как надолго избавиться от конденсата на окнах с помощью раствора из двух простых составляющих
Секретный раствор от конденсата — это глицерин и спирт.
Какие ингредиенты нужны:
2 столовых ложки глицерина, его можно купить в аптеке;
1 столовая ложка медицинского спирта или водки;
1 стакан чистой воды.
Как приготовить и применить:
Смешайте все ингредиенты в бутылке с пульверизатором.
Хорошо встряхните, чтобы компоненты соединились.
Распылите смесь на сухое стекло и равномерно разотрите мягкой тканью или микрофиброй.
Глицерин создает тонкую защитную пленку, не дающую влаге оседать на поверхности стекла. Спирт, в свою очередь, испаряется быстрее воды, снижая влажность на стекле и предотвращая образование капель. В результате даже при резком изменении температур ваши окна остаются чистыми, сухими и прозрачными.
Какие преимущества применения такого средства от конденсата на окнах
Стекло блестит, словно после полировки.
Пыль и грязь меньше оседают, поэтому окна будут чистыми до самой весны.
Исчезает неприятный запах сырости.
Пленка держится до 4 месяцев даже после мытья.
Если в вашем доме повышенная влажность, поставьте рядом с окном миску с крупной солью или кофейными зернами, они будут естественно поглощать ее. А раствор с глицерином лучше использовать после каждого мытья окон, это будет иметь накопительный эффект.