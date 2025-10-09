ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Натрите окна этим простым домашним раствором — и забудете о конденсате навсегда

Такая простая смесь из простых ингредиентов поможет избавиться от влаги и запотевания на окнах.

Вера Хмельницкая
Как надолго избавиться от конденсата на окнах

Как надолго избавиться от конденсата на окнах / © Фото из открытых источников

Осенью и зимой большинство хозяев жилья сталкиваются с проблемой конденсата на окнах. На стекле появляются капли, которые стекают вниз, оставляя разводы, а затем — плесень на подоконнике. Причина такой проблемы проста — разница температур между теплым воздухом в комнате и холодом с улицы, из-за чего водяной пар оседает на стекле. Однако есть проверенный домашний раствор, который поможет надолго избавиться от конденсата без лишних усилий и затрат.

Как надолго избавиться от конденсата на окнах с помощью раствора из двух простых составляющих

Секретный раствор от конденсата — это глицерин и спирт.

Какие ингредиенты нужны:

  • 2 столовых ложки глицерина, его можно купить в аптеке;

  • 1 столовая ложка медицинского спирта или водки;

  • 1 стакан чистой воды.

Как приготовить и применить:

  • Смешайте все ингредиенты в бутылке с пульверизатором.

  • Хорошо встряхните, чтобы компоненты соединились.

  • Распылите смесь на сухое стекло и равномерно разотрите мягкой тканью или микрофиброй.

Глицерин создает тонкую защитную пленку, не дающую влаге оседать на поверхности стекла. Спирт, в свою очередь, испаряется быстрее воды, снижая влажность на стекле и предотвращая образование капель. В результате даже при резком изменении температур ваши окна остаются чистыми, сухими и прозрачными.

Какие преимущества применения такого средства от конденсата на окнах

  • Стекло блестит, словно после полировки.

  • Пыль и грязь меньше оседают, поэтому окна будут чистыми до самой весны.

  • Исчезает неприятный запах сырости.

  • Пленка держится до 4 месяцев даже после мытья.

Если в вашем доме повышенная влажность, поставьте рядом с окном миску с крупной солью или кофейными зернами, они будут естественно поглощать ее. А раствор с глицерином лучше использовать после каждого мытья окон, это будет иметь накопительный эффект.

