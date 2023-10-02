Натрите туалетную бумагу кофе, а затем подожгите: никогда не догадаетесь, чем все закончится

Осенью в квартиры и дома лезут мухи. Эти насекомые довольно трудно избавиться, ведь они ищут теплое место, чтобы перезимовать. Но существуют средства, отпугивающие мух.

Раньше мы рассказывали, зачем клеить на окно кусок пенопласта. Но что делать, если в квартиру или дом лезут мухи в поисках теплого места на зиму? Находиться с насекомыми не только неприятно, но и опасно для здоровья.

Существует отличный способ, который поможет сделать так, чтобы мухи всегда облетали вашу квартиру стороной.

Для этого уложите в глубокую емкость 1 столовую ложку кофе, добавьте небольшое количество зубной пасты и перемешайте. Должен получиться своеобразный гель. Затем выложите на стол шесть кусочков туалетной бумаги, сложите их пополам. Выньте из емкости гель из кофе и зубной пасты, скатайте с него "колбаску", которую выложите на бумагу.

Заверните туалетную бумагу в трубочку, а затем на нее нанесите еще немного геля. Положите полученную трубочку в стакан и подожгите бумагу. Аромат зубной пасты и кофе будет отпугивать насекомых. Кстати, он очень не нравится даже тараканам.

Народные средства от мух: еще несколько эффективных

Какой запах отпугивает мух в доме / Фото: pixabay.com

Эфирные масла

Мухи, как и многие другие насекомые, чувствительны к запахам. Поэтому вы можете попробовать зажечь свечи с цитронеллой или аромалампу с эфирным маслом (выбирайте лаванду, мяту, эвкалипт, базилик). Можно добавить несколько капель эфирного масла в воду и побрызгать ею подоконник или дверные косяки.

Некоторые растения

Есть определенные травки, запах которых отпугивает мух. Вы можете усадить их в вазоны или расставить в вазах на подоконниках. Берите крапиву, ветки черемухи или бузины. Подойдут как свежие, так и высушенные растения.

Ловушка для мух своими руками

Возьмите пластиковую бутылку с отрезанной горлышком. Положите внутрь приманку, лучше что-нибудь сладкое. Затем сверните конусом бумажный лист и поместите внутрь острым краем вниз, чтобы кончик не касался жидкости с приманкой. Мухи заберутся внутрь, но обратно уже не смогут выбраться. Еще один вариант – использование мыльной пенки. Налейте на дно банки столовый уксус, добавьте несколько капель моющего средства и закройте пищевой пленкой, сделав отверстие, через которое мухи смогут пролезть.

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