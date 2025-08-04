Натуральная подкормка огурцов: чем удобрить, чтобы листья не желтели, а урожай увеличивался

Подкормка огурцов

Реклама

Нынешняя аномальная жара и засуха стали настоящим испытанием для огородников. Особенно пострадали огурцы — кусты преждевременно увядают, а плоды вырастают мелкими и невкусными. Но не торопитесь огорчаться, ведь существует простой, безопасный и эффективный способ продлить плодоношение до самой осени — сыворотка, или обычный кефир.

Польза сыворотки и кефира для огурцов: защита огурцов от болезней и вредителей

Во второй половине лета огурцы становятся особенно уязвимыми к разным болезням и вредителям. Чаще всего растения страдают от мучнистой росы и пероноспороза, а также от приступов паутинного клеща и тли. Для эффективной профилактики используйте простое народное средство — сыворотку или кефир.

Со временем в почве скапливаются патогенные микроорганизмы и грибковые инфекции, поражающие корневую систему огурцов. Это приводит к замедлению роста, пожелтению листьев и снижению урожая. Молочные подкормки помогают решить эту проблему благодаря молочнокислым бактериям, которые нормализуют микрофлору почвы и уничтожают вредные организмы.

Реклама

Кефир и сыворотка повышают иммунитет растений, защищая их от болезней, в частности, мучнистой росы и способствуют активному росту и появлению новых завязей.

Как приготовить и использовать подкормку кефиром и сывороткой

Чтобы приготовить подкормку кефиром, нужно развести 1 литр кефира (любой жирности) в 10 литрах чистой, отстоявшейся воды. Поливать этим раствором огурцы под корень раз в 7 дней. Лучше всего проводить процедуру утром или вечером во избежание солнечных ожогов.

Для подкормки сывороткой один литр вещества развести также в 10 литрах воды. Добавьте жидкое мыло, чтобы раствор лучше держался на листьях. Этим раствором нужно регулярно опрыскивать огуречные кусты. Раствор создает на поверхности листьев тонкую защитную пленку, которая предотвращает распространение грибковых инфекций и отпугивает вредителей. Уже после нескольких применений вы заметите, как улучшится цвет листьев, кусты станут крепче, а завязей появится значительно больше.

Как продлить плодоношение огурцов

Собирайте плоды каждый день или через день. Это не просто рутинная работа, а важный агротехнический прием, стимулирующий растение к образованию новых завязей. Если оставить перезрелые огурцы на кустах, растение «решит», что его вегетация закончилась и прекратит плодоношение. Для срезания огурцов используйте нож или секатор, чтобы не повредить основные ветки.

В жаркую погоду мульчирование помогает огурцам выжить. Покройте почву вокруг растений компостом, соломой или скошенной травой. Это не только сохранит влагу, но и защитит корни от перегрева. Оставляйте небольшое пространство вокруг стебля, чтобы почва могла дышать.

Когда выбираете семена, обращайте внимание на маркировку. Гибриды с отметкой F1 известны своей устойчивостью к болезням и длительным плодоношениям. Партенокарпичные гибриды являются идеальным выбором, если вы хотите получить урожай без опыления, что особенно актуально в конце лета, когда пчел становится меньше.

Реклама