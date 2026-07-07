Натуральное средство оказалось не менее эффективным, чем репелленты против клещей: о чем идет речь

Клещ / © Pixabay

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Эфирное масло герани может стать естественной альтернативой химическим средствам для защиты от клещей. Исследования показывают, что отдельные соединения этого масла способны эффективно отпугивать паразитов.

Об этом сообщило издание House Digest.

Специалисты поясняют, что эфирное масло получают из растений рода Pelargonium методом паровой дистилляции. В ходе исследования образец гераниевого масла отпугнул более 90% нимф клещей-одиночек. Также ученые установили, что одно из соединений в ее составе обладает репеллентными свойствами, схожими с DEET — одним из самых известных средств защиты от насекомых.

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Для приготовления домашнего спрея рекомендуется добавить 10–30 капель эфирного масла розовой герани в бутылку-распылитель объемом 113 мл. Затем следует влить 4 столовые ложки гамамелиса или смесь из 3 столовых ложек воды и 1 столовой ложки водки. По желанию можно добавить несколько капель эфирных масел лаванды, лимона, кедра или чеснока. Перед использованием смесь нужно хорошо взболтать.

Полученное средство рекомендуется наносить на участки, где клещи чаще всего прикрепляются, в частности на лодыжки и нижнюю часть ног. Кроме того, спрей можно распылять возле высокой травы, куч дров и других мест, где могут находиться клещи. Авторы материала отмечают, что такое средство также может помогать отпугивать комаров, мошек и других насекомых.

В то же время перед первым применением рекомендуется протестировать спрей на небольшом участке кожи или ткани, поскольку эфирные масла могут вызывать раздражение или оставлять следы на одежде. Кроме того, специалисты подчеркивают, что эфирные масла нельзя наносить непосредственно на домашних животных.

Напомним, что лаванда может стать не только украшением сада, но и естественным средством защиты от нежелательных вредителей. Её аромат, по данным специалистов, помогает отпугивать мух, моль, пауков, клопов и ещё нескольких нежелательных обитателей дома.

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