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Натуральные средства, которые отпугивают комаров: насекомые больше не будут подлетать к вам
Не обязательно травиться химией, чтобы защитить себя от комаров. Натуральные средства могут быть не менее эффективными, к тому же, они приятно пахнут и безопасны даже для детей.
Летом эти назойливые насекомые способны испортить приятный вечер, прогулку в парке или спокойный ночной сон. Большинство покупных спреев и фумигаторов мало эффективны, а также содержат химию, которая не всегда безопасна для здоровья. К счастью, есть действенные и безопасные способы борьбы с комарами, которые действительно работают и не вредят организму.
Какие лучшие натуральные средства от комаров: об этом мало кто знает
Эфирное масло лаванды. Комары терпеть не могут запаха лаванды, а вот для человека он приятный и обладает успокаивающим эффектом. Добавьте несколько капель эфирного масла в воду и распылите смесь в помещении или на кожу. Также можно поставить возле кровати букетик свежей лаванды или положить ватный диск с каплей масла.
Лимон и гвоздика. Этот дуэт — настоящий ужас для комаров. Разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть несколько бутонов сушеной гвоздики. Положите ароматную «ловушку» возле окна или на тумбочку. Комары будут избегать этой зоны, ведь не выдерживают такого запаха.
Эфирное масло эвкалипта имеет не только приятный свежий аромат, но и мощное репеллентное действие. Его можно использовать в виде спрея, добавив несколько капель в теплую воду, или капать на одежду, подушки и занавески. Исследования подтверждают, что эвкалипт защищает от комаров не хуже синтетических средств.
Дым от пряных трав или кофейной гущи. Комары не переносят запаха дыма. Если вы отдыхаете на природе, сожгите в костре немного сушеного тимьяна, розмарина или кофейной гущи. Ароматный дым не только будет создавать приятную атмосферу для отдыха, но и отпугнет надоедливых насекомых.