Натуральные средства, которые отпугивают комаров: насекомые больше не будут подлетать к вам

Летом эти назойливые насекомые способны испортить приятный вечер, прогулку в парке или спокойный ночной сон. Большинство покупных спреев и фумигаторов мало эффективны, а также содержат химию, которая не всегда безопасна для здоровья. К счастью, есть действенные и безопасные способы борьбы с комарами, которые действительно работают и не вредят организму.

Эфирное масло лаванды. Комары терпеть не могут запаха лаванды, а вот для человека он приятный и обладает успокаивающим эффектом. Добавьте несколько капель эфирного масла в воду и распылите смесь в помещении или на кожу. Также можно поставить возле кровати букетик свежей лаванды или положить ватный диск с каплей масла.

Лимон и гвоздика. Этот дуэт — настоящий ужас для комаров. Разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть несколько бутонов сушеной гвоздики. Положите ароматную «ловушку» возле окна или на тумбочку. Комары будут избегать этой зоны, ведь не выдерживают такого запаха.

Эфирное масло эвкалипта имеет не только приятный свежий аромат, но и мощное репеллентное действие. Его можно использовать в виде спрея, добавив несколько капель в теплую воду, или капать на одежду, подушки и занавески. Исследования подтверждают, что эвкалипт защищает от комаров не хуже синтетических средств.