Наводнения, засуха и тайфуны: какими продуктами советуют запастись из-за супер-Эль-Ниньо

Запас каких продуктов должен быть дома

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Сотни тысяч людей по всему миру, которые понимают реальную угрозу изменения климата от явления супер-Эль-Ниньо, уже начали делать запасы продуктов и лекарств. Уже осенью и зимой погода может измениться настолько резко, что сразу несколько регионов планеты будут страдать от погодных катастроф.

Нутрициологи рассказали Daily Mail, чем именно стоит запастись, если вы живете в потенциально опасной погодной зоне. Например, там, где могут случиться затопления, засуха, аномальное количество осадков, тайфуны и т.д.

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Запас каких продуктов нужно сделать на случай климатических аномалий от супер-Эль-Ниньо

Государственный секретарь по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Великобритании призвала людей сделать запасы продовольствия на случай угрозы климатических аномалий.

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«Если у вас есть запас еды, которого хватит на время, пока до вас не доберутся экстренные службы, ваше положение будет значительно лучше, чем при его отсутствии», — заявила чиновница.

Специалисты по питанию Ливерпульского университета имени Джона Мура Ричард Кирван и Грэм Клоуз подробно разобрали, что нужно человеку, чтобы автономно прожить несколько недель.

Белок имеет решающее значение не только для сохранения мышечной массы и поддержания метаболизма, но и выступает одним из наиболее питательных элементов рациона. Эксперты по питанию рекомендуют сделать резерв мясных консервов — в частности, курятины, тушеной говядины или фрикаделек, а также консервированной рыбы. Также можно сделать запас сардин в томатах.

Для тех, кто воздерживается от потребления мяса, отличной альтернативой станут консервированная фасоль и молоко длительного хранения.

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Углеводам следует отдать приоритет при создании запасов продуктов. При наличии доступа к электроэнергии и воде эксперты рекомендуют отдавать предпочтение сухим углеводам: бурому рису, макаронам, овсяным хлопьям, кускусу, а также готовым порционным пакетикам с рисом или крупами для микроволновки.

Также сделайте запас таких консервов в банках или стеклах: моркови, стручковой фасоли, картофеля, томатов, кукурузы, фасоли, горошка и чечевицы.

Отдельно сделайте запас орехов и семян, сухофруктов.

Несмотря на то, что основу питания составляют углеводы и белки, ученые советуют добавить в список немного комфортной пищи, которая поможет легче перенести монотонность вынужденного рациона.

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Можно сделать небольшой запас любимых соусов, консервированных фруктов, сгущенки или других продуктов, которые могут долго храниться.

Также нутрициологи составили оптимальный список продуктов, запас которых должен быть на случай климатических аномалий:

Консервированная курятина

Консервированная тушеная говядина

Консервированные фрикадельки

Консервированные сардины в томатном соусе

Консервированная фасоль

Молоко длительного хранения

Бурый рис

Цельнозерновые макароны

Овсяные хлопья

Цельнозерновой кускус

Готовые рационы для разогрева в микроволновке

Консервированные овощи (морковь, стручковая фасоль, картофель, томаты, кукуруза, фасоль, горошек и чечевица)

Орехи и семена

Консервированные фрукты в собственном соку

Джем

Мед

Печенье

Мультивитаминный комплекс

Вода в бутылках

Также сделайте запас витаминов и микроэлементов, в частности, нужно иметь хотя бы пачку витамина С.

Эль-Ниньо: последние новости

Напомним, средняя температура поверхности Мирового океана обновила абсолютный исторический рекорд, достигнув 22 августа отметки 21,1 °C. По данным Европейской службы изменения климата Copernicus (C3S), такой аномальный температурный пик в конце августа особенно тревожен, поскольку обычно океан нагревается до максимальных значений в марте или апреле.

Ученые предостерегают, что это свидетельствует об усилении феномена Супер Эль-Ниньо и грозит планете еще более тяжелыми последствиями. Потепление уже привело к тому, что средняя глобальная температура достигла самой высокой точки за всю историю наблюдений, а июль стал самым жарким за всю историю для океанов.

Ряд морских жарких волн уже охватил прибрежные регионы Европы. В дальнейшем стремительный нагрев океанов грозит прибрежным общинам повышением уровня моря из-за теплового расширения воды, разрушением морских экосистем и повышенной вероятностью экстремальных погодных явлений, в том числе мощных тропических штормов и ураганов.

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