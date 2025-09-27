Навсегда избавиться от портулака на огороде после уборки урожая: проверенные реально работающие методы

Как вывести портулак из огорода / © Pixabay

Если вовремя не сражаться, портулак способен захватить весь участок. Самая большая опасность — его способность восстанавливаться даже из маленьких фрагментов стеблей, прорастая через год или два после первого появления.

Когда лучше начинать борьбу

Оптимальное время после сбора урожая. Огород освобождается от культур, и это идеальный момент для тщательной очистки и подготовки почвы к следующему сезону без ущерба другим растениям.

Самые эффективные методы борьбы с портулаком

Тщательное искоренение вручную — вырывайте портулак вместе с корнем, не оставляя никаких частей на участке. Не компостируйте сорняк — он может прорасти даже там. Лучше всего его высушить или сжечь. Глубокая перекопка осенью — перекопайте землю на 25–30 см, вынимая все корни и стебли на поверхность. Это разрушит жизненный цикл портулака. Мульчирование — плотно накройте участок соломой, опилками, картоном или черной агротканью. Мульча лишает портулак света и препятствует прорастанию новых растений. Высев сидератов — после уборки урожая засейте горчицу, фацелию, рожь или овес. Эти культуры угнетают сорняки, обогащают почву и улучшают ее структуру. Точечная обработка горячей водой или солью — после искоренения портулак можно обдать кипящей водой или обработать солью непосредственно в розетку растения.

Будьте осторожны: соль может уменьшить плодородие почвы.

Чего категорически нельзя делать

Не оставляйте даже срезанные растения на огороде — они быстро укореняются.

Не разрыхляйте портулак мотыгой, не измельчайте его — это стимулирует размножение.

Не медлите с очищением: одно растение может дать до 3 тысяч семян, способных прорастать до 40 лет.

Использование химии

Гербициды типа “Раундап” или “Ураган Форте” уничтожают портулак, но применять их следует осторожно: только на пустом участке, после уборки урожая, в сухую и безветренную погоду, строго следуя инструкциям и правилам безопасности.