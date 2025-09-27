- Дата публикации
Навсегда избавиться от портулака на огороде после уборки урожая: проверенные реально работающие методы
На первый взгляд портулак — это просто зеленое, полезное растение, которое иногда добавляют в блюда. Но на огороде он быстро превращается в настоящего агрессора: низко стелется по земле, образует плотный ковер, размножается семенами и черенками.
Если вовремя не сражаться, портулак способен захватить весь участок. Самая большая опасность — его способность восстанавливаться даже из маленьких фрагментов стеблей, прорастая через год или два после первого появления.
Когда лучше начинать борьбу
Оптимальное время после сбора урожая. Огород освобождается от культур, и это идеальный момент для тщательной очистки и подготовки почвы к следующему сезону без ущерба другим растениям.
Самые эффективные методы борьбы с портулаком
Тщательное искоренение вручную — вырывайте портулак вместе с корнем, не оставляя никаких частей на участке. Не компостируйте сорняк — он может прорасти даже там. Лучше всего его высушить или сжечь.
Глубокая перекопка осенью — перекопайте землю на 25–30 см, вынимая все корни и стебли на поверхность. Это разрушит жизненный цикл портулака.
Мульчирование — плотно накройте участок соломой, опилками, картоном или черной агротканью. Мульча лишает портулак света и препятствует прорастанию новых растений.
Высев сидератов — после уборки урожая засейте горчицу, фацелию, рожь или овес. Эти культуры угнетают сорняки, обогащают почву и улучшают ее структуру.
Точечная обработка горячей водой или солью — после искоренения портулак можно обдать кипящей водой или обработать солью непосредственно в розетку растения.
Будьте осторожны: соль может уменьшить плодородие почвы.
Чего категорически нельзя делать
Не оставляйте даже срезанные растения на огороде — они быстро укореняются.
Не разрыхляйте портулак мотыгой, не измельчайте его — это стимулирует размножение.
Не медлите с очищением: одно растение может дать до 3 тысяч семян, способных прорастать до 40 лет.
Использование химии
Гербициды типа “Раундап” или “Ураган Форте” уничтожают портулак, но применять их следует осторожно: только на пустом участке, после уборки урожая, в сухую и безветренную погоду, строго следуя инструкциям и правилам безопасности.