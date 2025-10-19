Осень — время, когда мыши и крысы активно ищут теплые места, чтобы перезимовать. Чаще всего они выбирают именно погреба и подвалы, где есть запасы овощей и темные уютные уголки. Обычные ловушки и яд не всегда эффективны, потому что грызуны быстро приспосабливаются. Но есть натуральные средства, запах которых они не переносят. Стоит разложить их в погребе — и вредители забудут дорогу к вашему погребу навсегда.

Мята. Эфирные масла мяты перечной действуют на мышей и крыс, как настоящий отпугиватель. Просто смочите ватные шарики или лоскутки ткани этим средством и разложите в углах, у дверей и вентиляционных проемов. Запах держится до двух недель, после чего процедуру можно повторить. Если нет эфирного масла, подойдут свежие или сушеные листья мяты, главное, чтобы аромат был насыщенным.

Лавровый лист. Это не только приправа, но и естественный враг мышей. Его запах вызывает у грызунов страх и дезориентацию. Разложите несколько листочков в местах, где чаще всего появляются вредители. Можно также сделать мешочки с лавровым листом и подвесить их на стенах или на полках с запасами. Раз в месяц меняйте старые листья на свежие, чтобы эффект не ослабевал.

Лук и чеснок — естественный барьер от мышей. Резкий запах лука или чеснока — еще одно проверенное средство, мыши просто не могут его выдержать. Разрежьте несколько зубчиков или луковиц и разложите по периметру погреба. Особенно эффективно это работает во влажных местах, где запах дольше сохраняется. Сменяйте кусочки овощей раз в неделю, чтобы запах оставался сильным.