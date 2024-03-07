Найдется дома у каждого: как сделать эффективное удобрение для сада и огорода своими руками

Натуральные удобрения – это не только получение экологически чистой продукции, но и существенная экономия бюджета.

Узнайте, как можно сделать удобрения для сада и огорода в домашних условиях и как их потом использовать на своем участке.

Скорлупа яиц

Яйца / Фото: pixabay.com

Не выбрасывайте скорлупу от яиц, она богата полезными веществами и особенно кальцием. Скорлупа эффективно раскисляет землю и помогает бороться с вредителями. Она идеально подходит для песчаных грунтов. Эффективнее всего добавлять в лунки при посадке растений измельченную скорлупу, также ею можно мульчировать почву.

Шелуха от цитрусовых фруктов

Настой цитрусовых шелушек, благодаря большой концентрации эфирных масел, идеально подходит для удобрения почвы и борьбы с вредителями. Возьмите шелуху и воду в пропорции 1:1 и отставьте их настояться на несколько суток, профильтруйте и опрыскайте листья растений и почву под ними. Делайте это рано утром или после заката, чтобы оно не попало на растения.

Банановая кожура

Банановая кожура / Фото: pixabay.com

Банановая кожура — это органические отходы, обогащающие почву азотом, магнием, фосфором, калием и железом. Вы можете мульчировать растения полосками банановой кожуры или приготовить жидкое удобрение. Для этого нарежьте кожуры бананов на небольшие кусочки и замочите в ведре с водой. Оставьте на несколько дней, затем процедите жидкость и используйте ее для полива растений.

Картофельная шелуха

Картофельная шелуха / Фото: pixabay.com

В составе картофельной шелухи много калия и йода. Для использования в качестве удобрений их нужно высушить, измельчить, отварить, остудить и полить растения под корень.

Гуща от кофе

Кофейная гуща / Фото: pixabay.com

Гуща от кофе идеально подходит для растений, любящих кислую почву. К примеру, это могут быть помидоры, морковь или дыня. Добавьте 200 г гущи в 10 л воды и оставьте настояться в день. Удобрение для полива растений, в частности цветов, готово. Также кофейной гущей можно мульчировать почву. Она помогает сохранять влагу и отпугивает вредителей.

Молоко

В составе молока очень много минеральных веществ. Оно идеально подходит для подкормки огурцов, а также его использование помогает при борьбе с грибковыми заболеваниями у растений. Опрыскивать растения молоком можно с периодичностью три-четыре раза в течение двух недель.

Мед

Мед / Фото: Unsplash

Растения любят мед. Богатый кальцием, железом, фосфором, калием, цинком и магнием он рекомендуется для подкормки растений. Разведите одну-две столовых ложки меда в двух литрах воды. Хорошо перемешайте и используйте этот раствор для полива растений. Применяйте это жидкое удобрение раз в две недели.

Настой из травы

Любую траву с участка необходимо замочить в воде на полторы-две недели. Емкость с замоченной травой нужно плотно закрыть таким образом, чтобы кислород в нее не попадал. Полученное удобрение можно подливать под овощные культуры. Для того чтобы раствор перебродил более эффективно, в него на время отстаивания можно добавить любой кисломолочный продукт, у которого истек срок годности.

Пепел

Зол богат на микроэлементы и имеет щелочную реакцию. Чаще всего его используют в период предзимнего перекапывания почвы. Также пепел можно добавлять в состав субстратов и вместе с ними в место посадки растений.

Дрожжи

Дрожжи / Фото: Pexels

После дрожжевой подкормки растения впитывают полезные вещества из почвы и начинают активно расти. Это одно из самых простых и довольно бюджетных удобрений, известных садоводам и огородникам.

Важно использовать качественные дрожжи, пригодные по срокам. Хранить долго дрожжевую смесь нельзя, ее лучше использовать за день.

Для подкормки рассады достаточно 10 г дрожжей и 1 л воды. Разведите дрожжи в теплой воде. Затем в смесь нужно добавить 2 ст.л. л. сахара и немного пепла. Дайте настояться несколько часов. Затем разведите смесь в 10 л воды и щедро полейте рассаду.

Из прессованных дрожжей также можно приготовить подкормку для рассады. Для этого понадобится 100 граммов дрожжей и 10 литров теплой воды. Растворите дрожжи и добавьте 5 ст. л. сахара. Можно добавить немного пепла. Смесь должна настояться сутки в теплом месте.

Затем смесь из прессованных дрожжей можно разбавить дополнительно водой.

Такая подкормка лучше подходит для садовых и комнатных растений. Особенно его рекомендуют для рассады помидоров, огурцов, перца, зелени и ягод. Нельзя использовать дрожжевую подкормку для лука, чеснока, картофеля и батата.

Подкармливать таким способом рассаду необходимо трижды:

Подкормка ранней весной. Подкормка за неделю до высадки в грунт (увеличьте полив на каждую грядку втрое). В процессе роста рассады можно подкормить ее еще раз. Количество смеси нужно увеличить вдвое предыдущего раза.

Раньше мы писали о удобрении из крапивы.

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