Найдите три отличия в ванной комнате: только очень внимательные справятся за 30 секунд

Веселая визуальная головоломка для тренировки когнитивных функций — это отличный способ развить внимательность, память и снять стресс.

Вера Хмельницкая
Найдите три отличия на рисунке

Найдите три отличия на рисунке / © Mixnews

Если хочется немного размять мозг и одновременно развлечься, можно решить интересную визуальную головоломку. На первый взгляд кажется, что обе картинки одинаковы, однако среди них спрятались три отличия, которые найдут только самые наблюдательные.

Взгляните внимательно на две яркие картинки внизу. На обоих изображена девочка после душа, в розовом полотенце на голове. Возле нее изображена ванна с резиновой уткой и пол, немного мокрый после купания. Все вроде одинаковое, но не торопитесь. Включите внимательность, сосредоточьтесь на деталях — подсказки могут быть в цветах, формах или даже мельчайших предметах на фоне.

Визуальная головоломка / © Mixnews

Визуальная головоломка / © Mixnews

Почему такие головоломки полезны для мозга

На первый взгляд, это просто игра, но она действительно развивает мозг. Регулярные задачи на внимательность помогают:

  • улучшить концентрацию и наблюдательность;

  • ускорить реакцию и мышление;

  • снять напряжение и перезагрузить сознание;

  • потренировать зрительную память.

Ответ: только для тех, кто уже попробовал решить задачу

Визуальная головоломка / © Mixnews

Визуальная головоломка / © Mixnews

  • На правой картинке с полки исчез один флакончик.

  • На полотенце девочки исчез маленький хвостик.

  • Лужа на полу стала меньше.

