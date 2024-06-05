Назад в 90-е: четыре мужские стрижки, которые снова стали трендовыми летом 2024 года

"Шторы", "горшок", матовые кончики и освещенные пряди снова вернулись в тренды. Если хотите сделать модную прическу этим летом, обратите внимание на эстетику 90-х годов прошлого столетия.

Прическа "горшок" была не просто частью мужского стиля, а настоящей визитной карточкой того времени. Вокруг головы будто создавался ореол из волос благодаря равномерной его длине. Такая стрижка идеально подходит тем, кто хочет сообщить всему миру о готовности экспериментировать и открытости к новым возможностям.

Если стрижка "горшок" привносила немного причудливости и детскости стиля, то "шторы" была именно той прической, которая устойчиво ассоциировалась с подростковыми романтическими фильмами. Вспомнить только Леонардо ди Каприо в фильме "Титаник".

Главная особенность стрижки "шторы" заключается в наличии ровного центрального пробора и длинных многослойных прядей по бокам. Такое мальчишеское обаяние манило к себе противоположный пол. Стрижка и 2024 воспринимается как воплощение идеи юношеского максимализма, беззаботности и романтики.

Особое значение в 90-е годы прошлого века имело мелирование, которое являлось важной частью мужского стиля. Оно позволяло придать образу остроты, но не перейти определенные пределы. Более светлые пряди привлекали внимание к внешности мужчины, придавали классическим стрижкам новый вид.

Если вы хотите выделиться из толпы и привлечь внимание женщин, то летом 2024 мелирование светлыми прядями снова входит в тренды.

Матовые кончики – это еще один метод окрашивания волос, который был довольно популярным в те годы. Особенно часто его можно было встретить у мужчин, певших в модных тогда бойзбэндах. Такая покраска придавала прическе слегка мятежный вид, бросая вызов общепринятым нормам тогдашней мужской моды.

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