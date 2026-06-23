Как превратить стиралку в сушилку / © Freepik

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Многие хозяйки даже не догадываются, что их стиральная машина способна значительно сократить время сушки одежды. Для этого не нужно покупать дорогую сушилку или устанавливать дополнительную технику. Достаточно воспользоваться одной функцией, имеющейся в каждой современной стиральной машине. После такого простого трюка белье выходит из барабана гораздо более сухим, а вещи высыхают в несколько раз быстрее.

Какая кнопка в стиралке поможет почти полностью высушить белье

Речь идет о функции дополнительного отжима или максимальных оборотах отжима. На многих моделях она обозначается значком спирали или кнопкой с надписью «Spin».

После завершения основного цикла стирки большинство людей сразу достают вещи из барабана. Однако опытные хозяйки советуют запускать еще один короткий цикл отжима на максимальной скорости.

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В зависимости от модели стиральной машины это может быть 1200, 1400 или даже 1600 оборотов в минуту. При таком режиме из ткани удаляется гораздо больше влаги, чем при стандартной стирке.

Почему этот метод работает

Даже после обычного отжима в одежде остается немало воды. Особенно это касается полотенец, постельного белья, джинсов и плотных тканей.

Дополнительный цикл отжима буквально вытягивает остатки влаги из волокон. В результате вещи становятся гораздо легче, а время их высыхания сокращается на несколько часов.

В летнее время белье после такого лайфгака может высохнуть менее чем через час на балконе или открытом воздухе.

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Секрет, используемый в прачечных

Работники профессиональных прачечных часто применяют еще одну хитрость. Перед запуском дополнительного отжима в барабан кладут большое сухое махровое полотенце.

Во время вращения полотенце частично впитывает избыточную влагу из других вещей. Особенно хорошо этот метод работает при стирке небольшого количества одежды.

Благодаря этому белье получается еще более сухим, а процесс сушки становится более быстрым.

Для каких вещей подходит этот способ

Метод отлично работает для:

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постельного белья;

полотенец;

футболок;

спортивной одежды;

джинсов;

хлопчатобумажных рубашек;

детских вещей.

Однако деликатные ткани, шелк, шерсть и некоторые синтетические материалы лучше не отжимать на максимальных оборотах, чтобы не повредить структуру волокон.

Что еще поможет ускорить сушку

Если дома нет сушильной машины, можно воспользоваться еще несколькими полезными советами:

не перегружать барабан во время стирки;

развешивать вещи сразу после отжима;

оставлять между вещами достаточно пространства;

обеспечивать хорошую вентиляцию помещения;

использовать режим отжима с максимально допустимой скоростью для конкретной ткани.

Эти простые действия позволяют значительно сократить время сушки даже в прохладную или дождливую погоду.

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