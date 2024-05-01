Призовете беду и болезни: забудьте об этих цветах, когда будете красить яйца на Пасху

Для православных христиан Пасха – одна из важнейших дней года. Верующие восточного обряда будут праздновать его уже 5 мая. Одна из особых традиций – красить пасхальные яйца. Однако есть цвета, в которые красить яйца на Пасху запрещено.

Согласно народным верованиям, некоторые оттенки пасхальных яиц могут стать причиной неприятностей в доме и даже болезней у членов семьи.

Можно ли красить темные яйца: что об этом говорят народные приметы

Издавна считалось, что красить пасхальные яйца на Пасху в темные цвета, в частности, черный, не стоит. Темные оттенки совсем не сочетаются с той светлой радостью, которую несет Воскресение Христово. У наших предков черный и другие подобные цвета ассоциировались с траурами, печалью и негативом.

Черный цвет пасхальных яиц может привести к болезням, бедам и другим неприятностям в семье. Серый также не самый лучший оттенок. Он является символом апатии, безнадежности, тоски. Такие яйца станут причиной возникновения негативных эмоций и разочарования в вашей жизни.

В некоторых культурах фиолетовый цвет считается символом раскаяния, скорби и покаяния. Пасхальные яйца в таком оттенке принесут в семью недоразумения, ссоры и проблемы в отношениях.

Какими цветами можно окрашивать яйца на Пасху

Самым популярным цветом для окрашивания пасхальных яиц во все времена был красный и его оттенки. Он издавна символизирует счастье, радость, здоровье, поэтому подходит для этого великого праздника.

Также можно выбрать зеленый цвет, являющийся символом начала, жизни, весны и свежести. Зеленые пасхальные яйца принесут к вашему дому благополучие и успех.

Желтый цвет можете выбирать, если хотите привлечь в дом процветания и деньги. Он символ солнца, радости, богатства.

Еще один цвет, который смело можно выбирать – синий. Он является символом искренности, покоя и верности, поэтому принесет в семью гармонию и положительные эмоции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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