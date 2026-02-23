Назван худший овощ для бульона, но даже опытные хозяйки кладут его в блюдо

Как правильно варить бульон / © Фото из открытых источников

Бульон кажется простым блюдом, но именно он лучше всего показывает мастерство повара. Прозрачность, легкость, чистый вкус — это результат точного подбора ингредиентов. Однако даже опытные хозяйки иногда добавляют в кастрюлю то, что совершенно не подходит для классического бульона, и именно поэтому он выходит мутным и тяжелым. Речь идет об овоще, который большинство считает универсальным. Это картофель.

Почему картофель — самый плохой овощ для бульона

Картофель для бульона является самым настоящим врагом. При варке он интенсивно выделяет крахмал, который моментально делает жидкость мутной. Даже один небольшой кусочек способен лишить бульон прозрачности, из-за чего тот теряет свой классический вид.

Крахмал не только портит цвет. Он забивает вкус, делая бульон густоватым и тяжелым. Вместо чистого, ароматного основания получается жидкость, напоминающая суп-пюре, в котором мясо уже не имеет возможности раскрыть свои тонкие вкусовые ноты.

Кроме этого, картофель быстро разваривается, его кусочки распадаются, и мелкие частицы плавают по всей кастрюле, создавая эффект «облачности». Возвратить прозрачность после этого невозможно.

Почему хозяйки продолжают класть картофель в бульон

Некоторые делают это «чтобы было сытнее» или потому, что картофель есть во многих супах. Но суп и бульон — это разные вещи.

Бульон — это основа, используемая в супах, соусах, подливах, поэтому она должна быть чистой, легкой и прозрачной. Картофель же превращает его в отдельное блюдо и разрушает баланс вкуса.

Какие овощи подходят для варки бульона вместо картофеля

Для прозрачного и ароматного бульона идеально подходят лук, морковь, сельдерей и пастернак.

Они не содержат крахмала, не делают бульон мутным и усиливают мясной аромат, а не перебивают его.