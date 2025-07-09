Худший способ приготовления картофеля

Реклама

Любимый многими картофель, который является неотъемлемой частью украинской кухни, является не только вкусным, но и полезным, но только при его правильном приготовлении. Новые исследования свидетельствуют, что некоторые способы приготовления овоща значительно снижают его питательную ценность. В частности, эксперты из Medonet назвали варку картофеля в большом количестве воды наихудшим способом его приготовления.

Почему варка картофеля «убивает» полезные вещества

По словам специалистов, проблема варки заключается в растворимости и окислении ключевых соединений. Витамин С и фенолы — мощные антиоксиданты — легко растворяются в воде и подвергаются окислению под влиянием высоких температур. Приготовление картофеля в большом объеме воды приводит к их значительному вымыванию, чего не происходит при других способах обработки.

Новые анализы подтверждают эту теорию поразительными цифрами, а именно свидетельствуют о:

Реклама

Утраты витамина С. Приготовление картофеля в микроволновке позволяет сохранить на 36% больше витамина С по сравнению с варкой в воде (69 мг/100 г против 44 мг/100 г). Это означает, что почти треть ценного витамина теряется при варке.

Потери полифенолов . Полифенолы известны, прежде всего, своими мощными антиоксидантными свойствами. Запекание или приготовление на гриле позволяет сохранить на 65% больше полифенолов, чем варка (350 мг/100 г против 210 мг/100 г). Эти антиоксиданты, играющие ключевую роль в защите клеток от повреждений, значительно разрушаются при контакте с водой.

Исследование фиолетовых сортов картофеля, известных своим высоким содержанием фенольных соединений, показало, что их количество на 65% выше в печеном картофеле, чем в вареном (230 мг/100 г против 140 мг/100 г).

И чем больше площадь поверхности картофеля контактирует с водой, а при варке мы, как правило, ее нарезаем и чем выше температура, тем больше будут потери ценных ингредиентов.

Какие методы приготовления картофеля являются лучшими

В противовес варке, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение другим способам, позволяющим лучше сохранить витамины и антиоксиданты:

Готовить картофель на пару. Этот метод минимизирует контакт картофеля с водой, позволяя сохранить большинство водорастворимых витаминов и минералов. Запекать в духовке или на гриле. Запекание является одним из лучших способов, поскольку высокая температура оказывает непосредственное влияние на мякоть картофеля, не вымывая полезные вещества. Это особенно касается кожуры, которая также содержит значительное количество клетчатки и питательных элементов. Готовить картофель в микроволновке. Как показали исследования, микроволновка является достаточно эффективным методом для сохранения витамина С, благодаря быстрому нагреванию и минимальному использованию жидкости.

Таким образом, для того, чтобы картофель действительно был полезным, следует просмотреть свои кулинарные привычки. Избегайте длительной варки картофеля в большом количестве воды, особенно когда она нарезана на мелкие кусочки.