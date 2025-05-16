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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
513
Время на прочтение
2 мин

Назван идеальный цвет для окрашивания волос: седины не будет видно даже под микроскопом

Если вы хотите замаскировать седину и заодно обновить свой образ, то окрашивание локонов в правильный цвет станет идеальным решением.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой цвет идеально окрашивает седину

Какой цвет идеально окрашивает седину / © www.freepik.com/free-photo

Самый простой способ омолодиться и освежить свой общий образ — это изменить цвет волос. Особенно это актуально, если появилась первая седина или отросли корни. Стилисты и колористы советуют выбирать оттенок, который идеально замаскирует седину и придаст локонам здоровое естественное сияние.

Какой трендовый цвет волос, идеально закрашивающий седину: советы экспертов

Какой цвет идеально окрашивает седину / © www.freepik.com/free-photo

Какой цвет идеально окрашивает седину / © www.freepik.com/free-photo

Тренды мая 2025 года предлагают многогранные натуральные оттенки, создающие визуальный объем и естественное сияние. Одним из самых популярных оттенков считается «теплый мускат». Этот цвет сочетает в себе светлый каштан, золотистую пшеницу и легкий пепельный оттенок.

Какой цвет идеально окрашивает седину / © www.freepik.com/free-photo

Какой цвет идеально окрашивает седину / © www.freepik.com/free-photo

«Теплый мускат» не только освежает лицо и убирает признаки усталости, но и прекрасно маскирует седину даже на отросших корнях. Это достигается благодаря глубине цвета и правильному сочетанию теплых и холодных пигментов, что делает седые волосы менее заметными. Волосы, в которых есть седина, будут иметь естественный цвет, прическа сохранит форму и объем.

Какой цвет идеально окрашивает седину / © www.freepik.com/free-photo

Какой цвет идеально окрашивает седину / © www.freepik.com/free-photo

Эксперты отмечают, что очень важно выбирать тот оттенок, который будет подходить к тону вашей кожи. А пепельно-медовые тона, к которым относится «теплый мускат» — это идеальный выбор, потому что они универсальны и подходят женщинам с разным цветом кожи и глаз. Эти оттенки идеально подходят для теплого времени года, когда хочется ощущения легкости и комфорта. Кроме того, «теплый мускат» не выгорает на солнце, в отличие от светлых или платиновых оттенков.

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