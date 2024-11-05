Назван ключевой фактор для достижения успеха: и это не тяжелая работа или высокий интеллект

Для каждого человека успех имеет свое значение. Для кого-то – это большая семья, где несколько детишек, для других – много денег или собственный бизнес. А кто-то считает себя успешным, потому что никому ничего не должен. Психологи говорят, что неважно, что мы считаем успехом, однако есть ключевой фактор, который помогает его достичь и удержать.

Что играет ключевую роль в достижении успеха

Эксперты убеждают, что психическое и эмоциональное здоровье – это главный фактор, определяющий способность человека не только добиваться успеха, но и сохранить его в своей жизни.

Здесь следует понимать, что психическое здоровье – это не только отсутствие заболеваний или расстройств. Это то состояние, в котором мы можем эффективно взаимодействовать с внешним миром. Его называют ресурсным или возвышенным. Лишь тогда, когда нам эмоционально комфортно, мы способны даже горы свернуть, чтобы добиться своего. Когда внутри нас царит гармония, все удается легко и быстро, кажется, что сама вселенная на нашей стороне.

Поэтому психологи рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на психическое здоровье. Оно является ключевым в достижении успеха, быстрой адаптации к постоянным изменениям в различных сферах нашей жизни – карьере, коммуникациях и личных отношениях.

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