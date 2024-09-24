Назван лайфхак для водителей, который поможет избавиться от популярной проблемы: при чем здесь лак для ногтей

Может показаться, что лак для ногтей в бардачке автомобиля – это чисто женский аксессуар, чтобы подправить маникюр. Однако, он очень полезен.

В чем же секрет столь необычного предмета в вашей машине? Чем лак для ногтей может помочь водителям? По словам опытных автомобилистов, его можно использовать сразу из-за нескольких проблем.

Что можно сделать с помощью лака для ногтей в авто

К примеру, лак для ногтей может понадобиться, если на кузове автомобиля появились небольшие трещины. Водители согласятся, что такие подряпки — это не только эстетическая проблема. Если их не устранить вовремя, то разовьется коррозия.

Именно лак для ногтей поможет быстро справиться с ситуацией. Конечно, вам нужно будет подобрать оттенок под цвет кузова автомобиля. Ну и, запомните, что такое решение будет временным. Но оно точно работает.

Лак для ногтей поможет защитить кузов от влаги, а значит, на нем не появится ржавчина.

Где еще можно использовать лак для ногтей в машине

Еще одна уловка, о которой знают опытные автомобилисты, заключается в том, чтобы применять лак для ногтей, обычно прозрачный, на лобовом стекле. Часто здесь появляются трещины. Если еще не прошло много времени, то прозрачный лак для ногтей поможет остановить дальнейшее распространение. Конечно, тоже временно, пока вы не посетите СТО.

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