Назван легкий способ, как женщинам избавиться от комплексов и стать уверенными в себе

Канадские ученые провели исследование, в котором приняли участие женщины от 24 до 43 лет. После недельного эксперимента участники признали, что их самооценка и уверенность в себе повысились в разы. Рассказываем, как повысить свою самооценку, не прилагая к этому особых усилий.

Как быстро и без всяких усилий повысить свою самооценку

Психологи из Йоркского университета в Канаде провели эксперимент. Участниц разделили на две группы, первой группе на 7 дней запрещалось пользоваться социальными сетями. Вторая группа по-прежнему пользовалась Instagram, Facebook, Twitter и т.д.

В начале исследования каждая из женщин заполнила анкету, где были собраны данные по их самооценке, ощущениям и уверенности в себе. Через 7 дней после эксперимента участницы вновь заполнили анкеты, в которых ответили на те же вопросы. Проанализировав данные до и после эксперимента, психологи обнаружили, что женщины, не пользовавшиеся соцсетями в течение семи дней, стали оценивать себя гораздо выше, чем раньше. Они были довольны своим внешним видом, чувствовали себя гораздо лучше, чем те, у которых был свободный доступ к социальным сетям.

Ученые связывают такие перемены с тем, что в социальных сетях идеализируют стандарты красоты, которых на самом деле не существует. Поэтому девушки, сравнивая себя друг с другом, комплексуют, самооценка падает, им не нравятся их черты лица, тело и т.д.

Поэтому психологи заключили, что отказ от социальных сетей поможет в разы поднять самооценку и стать более уверенными в себе. Поскольку вместо того, чтобы листать ленту и комплексовать, женщины начнут больше внимания уделять себе, будут гулять, встречаться с друзьями, заниматься спортом, саморазвитием и т.д. Благодаря этому их ментальное здоровье и физическая форма будут только улучшаться.

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