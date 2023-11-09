Назван один из самых модных цветов маникюра холодного сезона 2023/2024

Цвет черной вишни доминирует среди модных цветов маникюра осени и зимы 2023/2024. Если мастера маникюра предлагали спокойный "нюд" или молочно-розовые оттенки весной и летом, то отличная альтернатива на холодный сезон — цвет черной вишни,считают специалисты.

Что за цвет "черная вишня"

Этот оттенок имитирует цвет темной перезрелой вишни. Этот цвет может иметь целую палитру оттенков – от темно-красного до темно-фиолетового, поэтому в рамках тренда можно найти тон, который нравится больше всего,будет гармонично сочетаться с цветом кожи, волос и общим стилем.

Черная вишня

Почему стоит выбрать именно черно-вишневый цвет маникюра

Черный цвет подходит ко всему, но в отличие от черного цвета, который также универсален, не выглядит так мрачно на ногтях.Цвет черной вишни придает немного тепла и прекрасно сочетается с глубокой осенней и холодной зимой.

Преимуществом этого цвета является то, что этот оттенок выигрышно подчеркивает красоту как длинных, так и коротких ногтей. А еще можно комбинировать с френчем.

Черная вишня на длинном маникюре

Черная вишня на длинном маникюре

Черная вишня на коротком маникюре

Черная вишня короткий маникюр

Черная вишня с деталями

Черная вишня с деталями

Черная вишня на квадратном маникюре.

Черная вишня на квадратном маникюре.

Вишня с черным

Вишня с черным

Модный маникюр цвета "черная вишня"

Оригинальный дизайн с цветом "черная вишня"

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