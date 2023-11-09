Назван один из самых модных цветов маникюра холодного сезона 2023/2024

Как выглядит стильный маникюр сезона
Цвет черной вишни доминирует среди модных цветов маникюра осени и зимы 2023/2024. Если мастера маникюра предлагали спокойный "нюд" или молочно-розовые оттенки весной и летом, то отличная альтернатива на холодный сезон — цвет черной вишни,считают специалисты.
Что за цвет "черная вишня"
Этот оттенок имитирует цвет темной перезрелой вишни. Этот цвет может иметь целую палитру оттенков – от темно-красного до темно-фиолетового, поэтому в рамках тренда можно найти тон, который нравится больше всего,будет гармонично сочетаться с цветом кожи, волос и общим стилем.
Почему стоит выбрать именно черно-вишневый цвет маникюра
- Черный цвет подходит ко всему, но в отличие от черного цвета, который также универсален, не выглядит так мрачно на ногтях.Цвет черной вишни придает немного тепла и прекрасно сочетается с глубокой осенней и холодной зимой.
- Преимуществом этого цвета является то, что этот оттенок выигрышно подчеркивает красоту как длинных, так и коротких ногтей. А еще можно комбинировать с френчем.
Черная вишня на длинном маникюре
Черная вишня на коротком маникюре
Черная вишня с деталями
Черная вишня на квадратном маникюре.
Вишня с черным
Модный маникюр цвета "черная вишня"
Читайте также: