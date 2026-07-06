Назван самый модный цвет волос лета 2026: оттенок, который подходит абсолютно всем женщинам

Какие оттенки волос в моде летом 2026 / © Фото из открытых источников

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Каждый сезон парикмахеры и стилисты определяют главные тренды в окраске волос. Летом 2026 особую популярность приобрел естественный, теплый и вместе с тем благородный оттенок, который уже называют универсальным выбором для женщин всех возрастов. Речь идет о медовом блонде (Honey Blonde) — цвете, который придает лицу свежести, подчеркивает естественную красоту и не требует слишком сложного ухода.

Почему медовый блонд стал главным трендом лета 2026

Какие оттенки волос в моде летом 2026 / © Фото из открытых источников

После нескольких сезонов популярности холодных платиновых и пепельных оттенков мода снова вернулась к натуральности. Медовый блонд сочетает золотистые, карамельные и светло-бежевые переливы, благодаря чему волосы становятся живыми, объемными и блестящими.

Этот цвет отлично отражает солнечный свет, создавая эффект естественного выгорания на солнце. Именно поэтому прическа кажется более густой, а локоны ухоженными даже без сложной укладки.

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Еще одно преимущество модного окрашивания — мягкие переходы между оттенками. Отросшие корни не столь заметны, поэтому посещать парикмахера приходится реже.

Кому больше всего подходит этот модный оттенок

Какие оттенки волос в моде летом 2026 / © Фото из открытых источников

Стилисты называют медовый блонд одним из самых универсальных цветов последних лет. Он подходит обладательницам светлой, оливковой и даже загорелой кожи.

Этот цвет будет идеальным для женщин с зелеными, голубыми, серыми и светло-карими глазами. Теплые переливы делают взгляд более выразительным, а черты лица более мягкими.

Даже если натуральный цвет волос темно-русый или каштановый, опытный колорист может создать плавный переход к модному медовому оттенку без резкого контраста.

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Какие техники окрашивания будут самыми популярными

Какие оттенки волос в моде летом 2026 / © Фото из открытых источников

Летом 2026 года стилисты советуют отказаться от однотонного окрашивания. Наиболее актуальными остаются техники, которые создают естественный эффект солнечных бликов.

Чаще мастера используют балаяж, аиртач, шатуш или мягкое мелирование. Благодаря этому волосы приобретают многогранный цвет, а прическа выглядит максимально естественно.

Само сочетание нескольких теплых оттенков делает медовый блонд столь дорогим и роскошным.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Какие оттенки волос в моде летом 2026 / © Фото из открытых источников

Чтобы модный оттенок дольше оставался насыщенным, необходимо использовать шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Они помогают сохранить пигмент и поддерживают естественный блеск.

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Также специалисты советуют хотя бы раз в неделю наносить питательные маски и термозащиту перед использованием фена, плойки или выпрямителя. В летний период волосы желательно защищать от палящего солнца с помощью специальных спреев с UV-фильтрами.

Регулярное увлажнение поможет избежать сухости, а цвет будет ярким значительно дольше.

Какие еще оттенки будут в моде этим летом

Кроме медового блонда, популярностью будут пользоваться карамельный, сливочный блонд, пшеничный блонд, теплый шоколад и светлый медный. Все они соответствуют главной тенденции 2026 года — максимально естественному виду без резких контрастов.

Стилисты все чаще рекомендуют выбирать цвета, которые гармонируют с естественным оттенком волос, а не кардинально меняют.

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