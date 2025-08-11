- Дата публикации
Назван самый ненужный режим: он устарел, совсем неэффективен и не улучшает качество стирки
Такая программа тратит на нагрев воды слишком много электроэнергии, но вещи не становятся чище.
Специалисты по бытовой технике убеждают, что стирка при температуре 40 ° C - это один из самых неэффективных режимов. Эта программа больше тратит электроэнергии, чем реально улучшает качество стирки. По словам экспертов по уходу за тканями, этот популярный температурный режим уже давно устарел и в большинстве случаев не дает заметных преимуществ. Ведь современные средства для стирки обладают высокой активностью уже при температуре 20–30 °C. А режим при 40 °C тратит на нагрев воды примерно на 30% больше энергии, но вещи не становятся чище.
Почему режим стирки при 30 °C значительно лучше 40 °C
Современные порошки и гели содержат ферменты, эффективно удаляющие повседневные загрязнения даже в прохладной воде. Для легких пятен на футболках, рубашках и детской одежде стирка при температуре 30 °C не только экономит электроэнергию, но и продлевает срок службы ткани, снижая износ волокон.
При температуре 40 °C устаревшие или сложные пятна не исчезают полностью. Причина проста: для их удаления требуется температура выше 60 °C, или специальные пятновыводители.
Как стирать правильно, чтобы сэкономить свет и добиться чистоты вещей
Эксперты советуют выбирать температуру в зависимости от степени загрязнения и типа ткани. Для повседневной одежды и легких пятен достаточно 30 °C. Если речь идет о постельных принадлежностях и полотенцах, лучше выставлять температуру 60 °C и использовать дезинфицирующие средства.
Таким образом, 40-градусный режим сегодня можно считать уже утратившим свою актуальность. Он потребляет больше энергии, чем прохладная стирка, но не дает ощутимого эффекта, а значит, в большинстве случаев – это бесполезный расход ресурсов.