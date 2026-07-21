Назван самый полезный суп: это первое блюдо врачи советуют есть как можно чаще

Какая польза супа из чечевицы / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Супы уже давно считаются важной частью здорового питания. Они помогают поддерживать водный баланс, легко усваиваются и снабжают организм витаминами, минералами и клетчаткой. Но не все первые блюда одинаково полезны. Диетологи отмечают, что среди большого количества рецептов особого внимания заслуживает суп из чечевицы. Его многие специалисты называют одним из самых ценных для здоровья благодаря высокому содержанию растительного белка, клетчатки и большого количества питательных веществ.

Почему именно этот суп считают одним из самых полезных

Чечевица относится к бобовым культурам, являющимся настоящим источником питательных веществ. Она содержит множество белка, сложных углеводов, железа, магния, калия, фолиевой кислоты и витаминов группы B.

В отличие от многих других продуктов, чечевица надолго дарит ощущение сытости, однако имеет умеренную калорийность. Поэтому чечевичный суп часто рекомендуют людям, которые хотят поддерживать нормальную массу тела или контролируют калорийность своего рациона.

Реклама

Помогает работе сердца и сосудов

Одним из главных преимуществ чечевицы является высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, поддерживают здоровье сосудов и помогают нормализовать АД.

Калий и магний, также содержащиеся в чечевице, необходимы для правильной работы сердечной мышцы и нервной системы.

Улучшает пищеварение

Чечевичный суп оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, поддерживает здоровую микрофлору и помогает избежать запоров.

Кроме того, теплое жидкое блюдо более щадящее для пищеварительной системы, чем жареные или очень жирные продукты.

Реклама

Помогает контролировать уровень сахара

Диетологи обращают внимание, что чечевица имеет относительно низкий гликемический индекс. Благодаря этому она не приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови и дольше обеспечивает организм энергией.

Именно поэтому блюда из чечевицы часто рекомендуют включать в сбалансированный рацион людям, которые следят за уровнем сахара в крови.

Прекрасный источник растительного белка

По содержанию белка чечевица является одним из лидеров среди растительных продуктов. Она особенно полезна людям, ограничивающим потребление мяса или стремящимся разнообразить свой рацион.

Если добавить в суп овощи, зелень и небольшое количество нежирного мяса или курицы, можно получить полноценное сбалансированное блюдо.

Реклама

Какие овощи сделают суп еще более полезным

Специалисты рекомендуют готовить чечевичный суп с разными овощами. Лучше всего сочетаются:

морковь;

лук;

сельдерей;

томаты;

сладкий перец;

шпинат;

брокколи.

Такие ингредиенты увеличивают количество антиоксидантов, витаминов и минералов в готовом блюде.

Как правильно готовить чечевичный суп

Чтобы блюдо принесло максимум пользы, не следует использовать слишком жирные бульоны, копчености или большое количество сливок. Лучше всего варить суп на овощном или легком курином бульоне.

В конце приготовления можно добавить чуть-чуть оливкового масла, свежую зелень, куркуму, черный перец или паприку. Это сделает вкус насыщеннее и увеличит пользу блюда.

Реклама

Кому стоит есть такой суп чаще

Диетологи рекомендуют регулярно включать чечевичный суп в рацион:

людям после 50 лет;

тем, кто контролирует вес;

людям с высокими умственными нагрузками;

поклонникам здорового образа жизни;

всем, кто хочет разнообразить свое питание питательными продуктами.

В то же время, людям с некоторыми заболеваниями пищеварительной системы или нарушениями обмена веществ следует согласовать особенности рациона со своим врачом.

Новости партнеров