Назван список овощей, которые следует посеять осенью, чтобы ранней весной собрать щедрый урожай

Какие овощи сеять осенью / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Осень для огородника — это не только время завершать сезон и собирать последние овощи. Часть культур можно посеять в преддверии зимы, чтобы весной они проснулись одними из первых и дали ранний урожай. Такой способ называют подзимним посевом. Он позволяет использовать зимнюю влагу и получить всходы раньше, чем при традиционном весеннем посеве. Однако торопиться с такой работой не стоит. Главная задача — посеять семена тогда, когда они уже не успеют прорасти осенью, но земля еще будет пригодной для работы.

Морковь

Морковь — одна из самых популярных культур для подзимнего посева. Весной семена используют запасы влаги в почве и могут начать прорастать раньше, чем при весеннем посеве. Первые молодые корнеплоды можно получить уже в конце весны или начале лета в зависимости от погоды и сорта.

Реклама

Для осеннего посева лучше выбирать холодостойкие сорта. Важно также учитывать, что морковь из подзимнего посева подходит прежде всего для раннего потребления: для длительного хранения весенний посев обычно более надежный.

Реклама

Свекла

Под зиму можно высевать и столовую свеклу. Но с этой культурой особенно важно не спешить, ведь ее семена способны прорастать уже при невысокой плюсовой температуре. Поэтому посев проводят после установления стабильного похолодания, когда вероятность осеннних всходов минимальна. Для подзимнего посева следует выбирать холодостойкие сорта или сорта, устойчивые к стрелкованию.

Первый урожай такой свеклы можно получать в конце мая или начале июня. Как и морковь, она предназначена преимущественно для раннего использования, а не для закладки на длительное зимнее хранение.

Редис

Редис хорошо подходит для получения раннего урожая. Его можно высевать поздней осенью, когда почва уже достаточно холодная. Весной семена начнут прорастать с первыми благоприятными условиями, поэтому сочные корнеплоды можно будет получить гораздо раньше.

Для подзимнего посева лучше отводить участок, где весной не застаивается вода. Чрезмерная влажность после таяния снега может привести к загниванию семян и молодых всходов.

Реклама

Петрушка

Петрушку можно сеять осенью как для получения ранней зелени, так и для корнеплодов. Растение достаточно холодостойкое, поэтому хорошо подходит для такого способа выращивания.

Преимущество подзимнего посева состоит в том, что весной не нужно ждать, пока почва достаточно прогреется для проведения традиционных посевных работ. Семена уже находятся в земле, а с наступлением соответствующих условий начинают развиваться. Петрушку, наряду с укропом, морковью, свеклой, шпинатом и другими холодостойкими культурами, рекомендуют для подзимнего посева.

Укроп и шпинат

Для ранней зелени осенью можно посеять укроп и шпинат. Обе культуры относятся к холодостойким, поэтому при правильно подобранном моменте хорошо переносят зимовку в почве.

Весной они одними из первых начинают возобновлять рост. Это особенно удобно для тех, кто хочет получить свежую зелень как можно раньше, когда большинство огородных культур еще только высевают.

Реклама

Также для подзимнего посева подходят салат и щавель. Однако для каждой культуры важно учитывать местный климат, состояние почвы и прогноз погоды.

Лук и чеснок

Отдельно стоит упомянуть озимый лук и чеснок. Их не просто можно, а во многих случаях целесообразно сажать осенью. При правильно подобранных сроках растения успевают укорениться до морозов, но не должны активно двинуться в рост.

Озимые культуры весной быстро восстанавливают развитие, используя зимние запасы влаги. Именно поэтому они могут дать урожай раньше многих культур весенней посадки.

Когда сеять овощи под зиму

Универсальной даты для подзимнего высева культур нет. Ориентироваться следует прежде всего на погоду, а не на конкретное число в календаре. Оптимальным считается период, когда температура почвы опускается примерно до 2–4 °C, а воздух приближается к 0 °C. Главное, чтобы семена не успели прорасти до наступления стабильных морозов.

Если посеять слишком рано, теплая осенняя погода может спровоцировать появление всходов. Молодые растения могут не пережить дальнейшее резкое похолодание. Поэтому для подзимнего посева лучше немного опоздать, чем провести его в теплой почве.

Как подготовить грядку

Место для осеннего сеяния лучше подготовить заранее. Оно должно быть солнечным, ровным или немного повышенным, чтобы весной там не скапливалась талая вода. Почва нужна рыхлая и плодородная.

Грядку перекапывают, удаляют сорняки и готовят бороздки. Если земля уже промерзла, но подготовленные борозды остались, их можно заполнить сухой почвой или другим рыхлым материалом, подготовленным заранее.

Новости партнеров

Новости партнеров