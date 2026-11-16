Назван возраст, в котором человек считается самым умным: это не 20, не 30 и не 40 лет

В каком возрасте человек самый умный / © www.freepik.com/free-photo

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Представление о том, что человек лучше всего мыслит в молодости, не совсем соответствует научным данным. В разном возрасте мозг демонстрирует лучшие результаты в разных задачах: у более молодых людей обычно более быстрая реакция, а с годами накапливаются знания, опыт, развивается способность оценивать сложные ситуации и понимать эмоции других.

Исследование, опубликованное в 2025 году в журнале Intelligence, указывает на интересный результат: совокупный показатель когнитивных и личностных качеств, связанных с жизненной эффективностью, самый высокий примерно в 55–60 лет. Авторы анализировали девять характеристик, среди которых когнитивные способности, эмоциональный интеллект, гибкость мышления, эмпатия и черты личности.

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Почему самый высокий интеллект не ограничивается молодостью

В психологии различают два важных компонента интеллекта. Первый — подвижный интеллект: способность быстро обрабатывать новую информацию, находить закономерности, решать незнакомые задачи. Второй — кристаллизированный интеллект, то есть накопленные знания, словарный запас и умение применять предыдущий опыт.

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Подвижный интеллект часто демонстрирует самые лучшие показатели в молодом возрасте. Кристаллизованный же может развиваться в течение десятилетий, ведь человек постоянно учится, читает, работает и приобретает новый опыт.

Это подтверждает исследование психологов Джошуа Гартсгорна и Лори Джермин, опубликованное в журнале Psychological Science. Ученые проанализировали данные 48 537 участников и выяснили, что разные умственные способности достигают пика в разном возрасте. Скорость обработки информации наиболее высока примерно в конце подросткового периода, рабочая память — ориентировочно около 30 лет, а словарный запас может демонстрировать лучшие результаты в 60–70 лет.

Какие преимущества разум получает с возрастом

Зрелость дает человеку то, что невозможно быстро приобрести только благодаря хорошей памяти или быстрой реакции. Это способность сопоставлять факты, замечать повторяющиеся закономерности, предугадывать последствия решений и не делать выводов на базе первого впечатления.

В среднем возрасте и позже человек также имеет больше жизненного и профессионального опыта. Это помогает быстрее узнавать знакомые ситуации, находить практические решения и лучше понимать поведение других.

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В то же время, возраст сам по себе не гарантирует высокого интеллекта. На когнитивные способности оказывают влияние образование, состояние здоровья, сон, физическая активность, социальные контакты и постоянная интеллектуальная нагрузка.

Следовательно, если говорить о сочетании разных умственных и личностных качеств, исследователи называют ориентиром 55-60 лет. Но универсального возраста, когда каждый человек становится самым умным, не существует: одни способности лучше работают в молодости, другие раскрываются значительно позже.

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