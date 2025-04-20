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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Назван знак, который набирает вес быстрее, чем другие представители зодиакального круга

Астрологи убеждают, что знак зодиака может влиять не только на характер человека, но и на его склонность к набору веса.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой знак зодиака быстро набирает лишний вес

Какой знак зодиака быстро набирает лишний вес / © www.freepik.com/free-photo

По мнению экспертов по астрологии, именно Телец склонен быстрее, чем другие знаки, набирать лишний вес, и вот почему.

Телец — представитель земной стихии, которым управляет Венера. Это планета удовольствия, благополучия и комфорта. Поэтому Тельцы обожают вкусно поесть, ценят комфорт и роскошь, довольно часто обретают радость в гастрономических удовольствиях. К тому же, Тельца почти невозможно заманить в спортзал, особенно если выбор стоит между тренировкой и вкусным ужином, который ждет его дома.

Есть еще одна причина, по которой Тельцы могут быстро поправляться. Это их любовь к стабильности. Им очень сложно менять привычный образ жизни, даже если он приводит к набору лишних килограммов. Любые диеты или ограничения в еде, отказ от любимых блюд даются им особенно тяжело.

Поэтому астрологи рекомендуют Тельцам внимательно относиться к своему рациону и при необходимости корректировать свой образ жизни. Особенно это следует делать в периоды стрессов или смены сезонов — именно тогда риск набора лишнего веса очень высок.

Следует помнить, что звезды указывают только путь, однако выбор делает сам человек. Тельцы могут оставаться в отличной форме, если найдут баланс между гастрономическими удовольствиями и здоровым образом жизни.

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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