Назван знак, который набирает вес быстрее, чем другие представители зодиакального круга

Какой знак зодиака быстро набирает лишний вес / © www.freepik.com/free-photo

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По мнению экспертов по астрологии, именно Телец склонен быстрее, чем другие знаки, набирать лишний вес, и вот почему.

Телец — представитель земной стихии, которым управляет Венера. Это планета удовольствия, благополучия и комфорта. Поэтому Тельцы обожают вкусно поесть, ценят комфорт и роскошь, довольно часто обретают радость в гастрономических удовольствиях. К тому же, Тельца почти невозможно заманить в спортзал, особенно если выбор стоит между тренировкой и вкусным ужином, который ждет его дома.

Есть еще одна причина, по которой Тельцы могут быстро поправляться. Это их любовь к стабильности. Им очень сложно менять привычный образ жизни, даже если он приводит к набору лишних килограммов. Любые диеты или ограничения в еде, отказ от любимых блюд даются им особенно тяжело.

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Поэтому астрологи рекомендуют Тельцам внимательно относиться к своему рациону и при необходимости корректировать свой образ жизни. Особенно это следует делать в периоды стрессов или смены сезонов — именно тогда риск набора лишнего веса очень высок.

Следует помнить, что звезды указывают только путь, однако выбор делает сам человек. Тельцы могут оставаться в отличной форме, если найдут баланс между гастрономическими удовольствиями и здоровым образом жизни.